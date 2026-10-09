Mohamed VI.ak Ceutaren "instrumentalizazioaren" aurka egin du eta Espainiarekiko harremanean ez dituela "xantaiak" onartuko ohartarazi du
Ceutara 80.000 pertsona sartzeari buruz lehen aldiz hitz egin du Marokoko erregeak, Espainiako errege-erreginek Afrika iparraldeko hirira egin behar duten bisitarako egun gutxi falta direnean.
Mohamed VI .a Marokoko erregeak ostiral honetan ohartarazi duenez, Espainiarekiko harremana "hautu subiranoa" da, eta, beraz, ezin da inolako "mehatxuen"edo "xantaien" menpe egon. Horrekin batera, uztailean Ceutan gertatutakoaz hainbat hedabidek egin duten "instrumentalizazioa" salatu eta adingabeak aberriratzeko atzerapena kritikatu ditu.
Marokoko legegintzaldi berriari hasiera emateko hitzaldian, Erregeak lehen aldiz hitz egin du jendaurrean joan den udan Ceutan izandako gertaerei buruz, alaui erresumatik 80.000 migratzaile baino gehiago sartu zirenean. Baina ez du berariaz aipatu datorren astean Espainiako errege-erreginek bisitatuko duten hiru-autonomoa.
Atzerri Ministerioak argitaratutako komunikatu ofizialaren ildotik, "zenbait hedabide politiko eta mediatikoren adierazpen arduragabeak eta egoeraren instrumentalizazio nabarmena" salatu ditu Mohamed VI.ak. Hori esanda, argi utzi nahi izan du Marokok Espainiarekin duen harremana "hautu subiranoa eta borondatezko konpromisoa" dela, eta, beraz, ezin dela "inolako presio edo mehatxurik egin, ezta xantaiarik ere".
Mohamed VI.ak aitortu duenez, Espainiarekiko harremanak "aurrerapauso garrantzitsuak eman ditu hainbat sektoretan, immigrazio irregularraren aurkako borrokan barne", baina azken arlo horretako lankidetzak "erronka handiak" dituela ohartarazi du, "lege xedapen zaharkitu batzuekin eta errealitatetik urrun dauden erabaki judizialekin lotuta".
Zoritxarrez, "portaera horrek adingabeen eta errefuxiatu estatusa usurpatzen duten pertsonen aberriratzea zailtzen du, eta sare kriminalen gosea areagotzen du", gaineratu du.