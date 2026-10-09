PSOE Senatura ezkerreko beste alderdi batzuekin batera aurkeztea aztertzen ari da
Sozialistek astebete baino ez dute erabaki bat hartzeko, urriaren 16ra arte, hauteskunde-egutegiak koalizioak aurkezteko ezartzen dituen epeen arabera. PPk gehiengo osoa du gaur egun Goi Ganberan.
PSOE Senaturako hauteskundeetara ezkerreko beste alderdi batzuekin batera zerrenda bateratu batean aurkeztea aztertzen ari da, Goi Ganberaren kontrola lortzeko asmoz.
Alderdi sozialistak onartu du "aukera eta agertoki guztiak" aztertzen ari direla azaroaren 29ko hauteskunde orokorrak irabazteko, bai Kongresuan bai Senatuan. Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak amaiera eman dio legegintzaldiari, Kongresuak etxebizitza-krisiari aurre egiteko neurriak bertan behera utzi eta gero.
Ildo horretatik, PPk legegintzaldi honetan Senatua "zentzugabeki" erabili duela azpimarratu du PSOEk. Bertan, sozialistei eragiten dieten ustezko ustelkeria kasuei buruzko ikerketa batzordeak bultzatu dituzte popularrek, Koldo auzia, esaterako.
Jose Luis Abalos ministro ohia, Koldo Garcia aholkulari ohia eta Santos Cerdan PSOEko hirugarrena deitu zituzten Goi Ganberan azalpenak emateko, baita Pedro Sanchez bera ere, 2025eko urriaren 30ean.
PSOEk, beraz, ezkerreko zerrenda bateratu batean aurkezteko aukera aztertu nahi du, baina oraindik argitzeke dago nola gauzatuko duten; izan ere, oraindik ez du hautagairik aukeratu, ezta aliantzen nondik norakoak zehaztu ere.
Sozialistek astebete baino ez dute erabaki bat hartzeko, urriaren 16ra arte, hauteskunde-egutegiak koalizioak aurkezteko ezartzen dituen epeen arabera.