Mertxe Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango Kongresurako
Hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk hiru lurralde historikoetan. Datorren astearen amaieran ezagutuko dira izenak.
Mertxe Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango Diputatuen Kongresurako azaroaren 29an egingo diren hauteskundeetan, EITBk jakin duenez.
Aizpuruak berak hartu du erabakia. Politikari eskainitako zikloa amaitutzat eman du. EH Bilduren talde parlamentarioko ordezkaria izan denak 66 urte ditu, eta erretiroa hartzeko asmoa du.
2019tik izan da diputatu Mertxe Aizpurua Madrilen, eta EH Bilduren liderra izan da bertan.
Hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan. Datorren astearen amaieran ezagutuko dira izenak.