A-29

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Mertxe Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango Kongresurako

Hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk hiru lurralde historikoetan. Datorren astearen amaieran ezagutuko dira izenak. 

(Foto de ARCHIVO) La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). El presidente del Gobierno comparece en la Cámara Baja para informar sobre la situación política tras el avance de las investigaciones contra su esposa, el ‘caso Leire’ y el expresidente Zapatero, además de la condena del Tribunal Supremo al exministro Ábalos, a su asesor, Koldo, y al empresario Víctor de Aldama. Eduardo Parra / Europa Press 24/6/2026

Bi legealditan izan da diputatu Mertxe Aizpurua Madrilen. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Mertxe Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango Diputatuen Kongresurako azaroaren 29an egingo diren hauteskundeetan, EITBk jakin duenez.

Aizpuruak berak hartu du erabakia. Politikari eskainitako zikloa amaitutzat eman du. EH Bilduren talde parlamentarioko ordezkaria izan denak 66  urte ditu, eta erretiroa hartzeko asmoa du.

2019tik izan da diputatu Mertxe Aizpurua Madrilen, eta EH Bilduren liderra izan da bertan.

Hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan. Datorren astearen amaieran ezagutuko dira izenak. 

EH Bildu Diputatuen Kongresua Hauteskunde Orokorrak Politika

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