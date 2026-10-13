Moncloaren ustez, bozkatu ezinda gelditu direnek aurkeztu beharko dituzte alegazioak
Atzerrian bizi direnen erroldarekin lotutako kautelazko etetea mantentzen duen Auzitegi Gorenaren autoak bost egun ezarri zituen alegazioak aurkezteko
Espainiako Gobernua aztertzen ari da ‘biloben legea’ izenarekin ezagutzen denagatik nazionalizatutakoei boto eskubidea kautelaz etetea mantentzen duen Auzitegi Gorenaren autoa. Ikusteko dago Estatuko Abokatutzak alegatuko duen erabakia edo kaltetuetako bakoitza izango den –163.000 pertsona baino gehiago kontsulatuen azken zenbaketaren arabera– alegazioak banaka aurkeztu beharko lituzketenak.
Hauteskunde orokorrak gertu direnez, azaroaren 29an, epeak oso murritzak dira. Auzitegi Gorenak bost egun baliodun ezarri zituen eragindako aldeek alegazioak aurkeztu ahal izateko.
Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Gobernuko ministro bozeramaile Elma Saizek ez du eman Estatuko Gobernuaren asmoei buruzko informaziorik. Ebazpena aztertzen ari direla esan du soilik. Hala ere, Gobernuko iturrien arabera, egokiagoa da alegazioak kaltetu bakoitzak aurkeztea, haiek dutelako horretarako legitimazio juridikoa.
Auzitegi Gorenaren ebazpenekin ados egongo ez balira eta baldintzak betetzen badira, hurrengo urratsa Konstituzio Auzitegian babes-errekurtsoa aurkeztea izango litzateke.
Espainiako Gobernuak jakinarazi du auzitegiek hartutako erabakiak errespetatuko dituela. Nolanahi ere, Saiz bozeramaileak esan du "Konstituzioan jasotako oinarrizko eskubideetako bat, botoa emateko eskubidea, murrizten duela" egoera honek, eta, beraz, Gorenaren erabakia "oso larritzat" jo du.