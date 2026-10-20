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Goia: "EH Bilduk alde batera utzi du bere lehen helburua omen zena: herria eraikitzea"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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EAJk Kongresurako Gipuzkoan aurkeztu duen hautagai eta Donostiako alkate ohiak esan du "bipolarizazioaren gainetik" jarri beharra dagoela "herria defendatzeko".

EAJ-PNV Hauteskunde Orokorrak Politika

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