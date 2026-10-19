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Pradalesek "gertuko" erakundeak defendatu ditu: "Garrantzitsua da eskumenak eta finantza-baliabideak izatea erantzuna emateko"

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18:00 - 20:00
Imanol Pradales Tolosako agerraldian. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Lehendakariak Tolosan parte hartu du, Carole Delga Okzitaniako Eskualdeko presidentearekin batera, euskal enpresetako eta Okzitaniako ordezkariekin egindako bilera batean. Bertan, Europako gizarteak sentitzen duen ezinegonari buruz hitz egin du, eta defendatu du hurbilen dauden erakundeak, "euskaldunak eta okzitaniarrak, esaterako", direla "herritarren arazoei hobekien erantzuten dietenak". 

Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Politika

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