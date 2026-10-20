Albiste izango dira: ETAren behin betiko su-etenak 15 urte, Adam GOIDIa eta protestak Frantzian
Albiste izango da: ETAren behin betiko su-etenak 15 urte, Adam GOIDIa eta protestak Frantzian.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 19an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- ETAren behin betiko su-etenak 15 urte: Ia 50 urteko jardunaren ondoren 800 hildako baino gehiago eragin ondoren, ETAk bere jardun armatua amaitutzat eman zuen gaurko egunez duela 15 urte.
- Adam GOIDIa: Valentziako Generalitateak bertan behera utzi du konfinamendua Adam GOIDIagatik artean indarrean zegoen zortzi udalerrietan. Astelehenean mila erreskate baino gehiago egin zituzten, eta Espainiako Armadako larrialdietarako unitatea jada itzuli da basera.
- Protestak Frantzian: Frantziako Gobernua bi egunetarako gaueko etxeratze-aginduak ezartzen hasi da hainbat hiri eta herritan. Paris, Niza, Lille eta Lion dira hiri horietako batzuk. Horrez gainera, Ipar Departamentuko hainbat herritara ere zabaldu dute neurria, besteak beste, Douai, Wattignies eta Denainera.