Iranek Israelen erasoari erantzun dio dozenaka misil jaurtita, eta horietako batzuk Tel Aviven erori dira
Israelek Iranen aurka egindako bonbardaketek 70 pertsona inguru hil eta 300 baino gehiago zauritu dituzte. Iranen kontraerasoak gutxienez 22 pertsona zauritu ditu, horietako bi egoera kritikoan. Iranek 200 misil inguru jaurti ditu Israelen aurka.
Israelgo komunikabideek baieztatu dutenez, gutxienez zazpi misil erori dira Tel Aviven, Iranek Israelen aurka abiatutako kontraerasoan.
Iranen kontraerasoak gutxienez 22 pertsona zauritu ditu, horietako bi egoera kritikoan. Zaurituak Tel Aviveko Sheba eta Beilinson ospitaleetan artatzen ari dira, suhiltzaileak kalteak izan dituen eraikin batean harrapatuta geratu diren pertsonak erreskatatzeko lanean ari diren bitartean. Iranek 200 misil inguru jaurti ditu Israelen aurka.
Bestalde, Israelek baieztatu du Iranek misilak jaurti dituela, Armada sionistak Irango hainbat punturen aurka bonbardaketak egin ostean, azpiegitura kritikoak eta instalazio nuklearrak barne.
Iranen kontraerasoaren aurrean "babeslekuetan" egoteko gomendatu die Israelgo agintari militarrek herritarrei. Effie Defrin Armadako bozeramailearen prentsaurrekoa eten egin dute alarma hotsek, Tel Aviven.
Jerusalemen, non biztanleei bunker eta babeslekuetan babestea ere eskatu zaien, misilak entzun dira.
Irango Indar Armatuek "erregimen sionista zitala zoritxarrean hondoratuko" dutela ziurtatu du Ali Jamenei Irango buruzagi gorenak. 85 urteko erlijiosoak esan du "erregimen sionistak" ezin izango duela "krimena gainditu", eta nazioari ziurtatu dio "ahaleginak" egingo dituztela "zentzu horretan".
Hitzaldia ematen zen bitartean, aireko defentsak Israelen beste eraso bat eragozten ari ziren hiriburuko hainbat tokitan. Irango Indar Armatuek jakinarazi dutenez, hainbat drone bota dituzte hiriaren erdigunean.
Masud Pezeshkian Irango presidenteak ere Israeli "erantzun indartsua" emango diotela agindu du telebistan emandako hitzaldi batean, eta "Iranek etsaia bere eraso zentzugabeaz damutzea" eragingo duela erantsi du.
Israelen erasoek 70 pertsona inguru hil eta 300 baino gehiago zauritu dituzte, Fars agentziak emandako datuen arabera.
Israelek bonbardatu dituen helburuen artean uranioa aberasteko instalazio nagusia dago, Natanz, kalteak jasan dituena, estatu persiarreko agintarien arabera. Halaber, uranioa aberasteko bigarren zentro garrantzitsuenari, Fordori, eraso diote israeldarrrek, hiriburutik 100 kilometro hegoaldera, eta, azkenik, Isfahango instalazio nuklearrari, Teheranetik 350 kilometro hego-ekialdera.
Aldi berean, Israelgo indarrek etxebizitza ugariri eraso diete Teheranen.
Irango Indar Armatuek bi ehiza-hegazkin israeldar bota eta pilotu bat atxilotu dute, bertako komunikabideek jakitera eman dutenez. IRIB Estatuko telebistak hegazkinak eraitsi eta pilotu bat harrapatu duela iragarri du, eta Tasnim agentziak, Guardia Iraultzailearekin lotura duenak, informazio hori berretsi du. Hala ere, persiar estatuko agintariek ez dute baieztatu.
Putinek Israelen erasoa gaitzetsi du
Vladimir Putin Errusiako presidenteak gaitzetsi egin du Israelek Iranen aurka egindako erasoa, Masud Pezeshkian Irango buruzagiarekin telefonoz izandako elkarrizketa batean, Kremlinak jakinarazi duenez.
Gainera, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin izandako beste solasaldi batean, Irango programari buruzko arazo guztiak modu baketsuan konpontzearen alde agertu da, eta tentsioak gora egitea saihesteko bitartekari lanak egiteko prest azaldu da.
Trumpek Netanyahu hartuko du gaur Floridan, Israelek Gazarako duen plana aztergai
Aurten bosgarrenez bilduko dira bi buruzagiak. Aurreko hitzorduetan ez bezala, badirudi oraingo honetan nolabaiteko urruntze bat atzemango dela bien artean. Izan ere, eta hainbat iturriren arabera, ez dute jarrera bera Iranen eta Israelgo tropak Gazatik joatearen inguruan, besteak beste.
NBEko Segurtasun Kontseiluak premiazko bilera egingo du gaur, Israelek Somalilandia aitortu duela eta
Somaliak Tel Aviven aitortza "legez kanpoko erasoa" eta "Nazioarteko Zuzenbidearen aurkakoa" dela salatu du. Bestalde, Somalilandiak azpimarratu duenez, ez ditu Gazatik kanporatutako palestinarrak jasoko.
Trumpek eta Zelenskik aurrerapausoak eman dituzte Ukrainan bakea lortzeko bidean, baina akordiorik ez dute lortu
Floridan izandako bilerak Washingtonen eta Kieven arteko hurbilketa irudikatu du, baita Europako kide nagusiak berriro inplikatzeko asmoa ere. Hala ere, segurtasun-bermeei eta Ukraina ekialdeko lurraldeen egoerari buruzko funtsezko desadostasunak daude oraindik.
Lehen ministro nazionalistak alde handiz irabazi ditu Kosovoko hauteskundeak
Albin Kurtzen 'Autodeterminazioa' alderdiak botoen % 49 lortu ditu, 2021ean baino emaitza hobeak eskuratuz. Gobernua osatzeko enkargua jasoko du, eta otsailean botoen % 42 eskuratu eta gobernua osatzeko gai izan ez bazen ere, oraingoan herrialdea paralisi politikotik ateratzeko gai izan daiteke.
Zelenski eta Trump Floridan bildu dira, bake-planean "zehazteke" dauden gaiak argitzeko asmoz
Ukrainako presidentea itxaropentsu agertu da batzarraren atarian; izan ere, horren esanetan, "gauza asko erabaki daitezke Urteberri eguna heldu baino lehen". Donald Trumpek iragarri du Putinekin telefonoz hitz egin duela: "Oso elkarrizketa ona eta emankorra izan berri dut harekin".
Bi pertsona hil dira euriteen ondorioz Gazan, eta ur azpian geratu dira desplazatu askoren dendak
Bestalde, su-etena berez indarrean dagoen arren, laguntza humanitarioaren %41 bakarrik sartzen uztea leporatu dio Gazako Gobernuak Israeli. AEBra bidean da jada Netanyahu, astelehenean Donald Trumpekin biltzeko.
Hauteslekuak itxi dituzte Birmanian, bost urtean lehen hauteskundeak egin ondoren, gerra betean
Prozesuak hiru fase izango ditu, eta urtarrilaren 25ean izango da azkena. Oposizioak boikotatzeko deia egin du; izan ere, horren arabera, "prozesua ez da askea eta bidezkoa izango".
Israelek Somalilandia Estatu gisa aitortu du, eta erabakiak nazioarteko gaitzespen zabala eragin du
Somaliako eskualde separatistaren subiranotasuna onartu duen NBEko lehen kidea da Israel. Hamasek salatu du Gazako Zerrendatik palestinarrak kanporatu eta eremu horretara bidaltzeko asmoa duela Israelek; ez dute halakorik onartuko, ohartarazi du.
Errusiaren eraso gogorrak Kieven, Trump-Zelenski goi-bileraren bezperan
Moskuk eraso gogorrak egin ditu Ukrainako hiriburuaren eta ipar-ekialdeko eta hegoaldeko eskualdeen aurka, eta gutxienez hildako bat eta 19 zauritu eragin ditu.
Familia bereko lau valentziar desagertu dira Indonesian, ontzi bat hondoratu ostean
Familia bereko lau kide, lauak valentziarrak, desagertu dira Indonesian, ontzi turistiko bat hondoratu ostean. Aita eta hiru semeak dira desagertuta dauden lau pertsonak. Ama eta alaba, berriz, bizirik atera dituzte itsasotik. Olatuak eta euri jasak erreskate lanak zailtzen ari dira.