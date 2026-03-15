Arranca este domingo la huelga indefinida en la planta de Tubos Reunidos Amurrio
La mayoría del comité de Tubos Reunidos en Amurrio (ELA, LAB y ESK) ha convocado una huelga indefinida en esta planta a partir del día 16 de marzo para manifestar su rechazo al ERE y resto de medidas planteadas por la empresa. Dicho ERE afecta a 274 personas en la planta de Amurrio, así como a 27 personas en la planta de Trapagarán.
La huelga comenzará en el turno de noche (a las 22:00 horas), pero al estar previamente convocado para hoy un paro de cuatro horas, en realidad es efectiva a partir de las 18:00 horas de la tarde de este domingo.
Representantes de ELA, LAB y ESK (14 de 21) en el comité de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio llevaron la propuesta de convocar una huelga indefinida a una asamblea el miércoles pasado, que fue apoyado por los trabajadores.
Desde ESK, han señalado que, con este planteamiento de huelga general, quieren "luchar" para que la empresa acepte la propuesta del comité de retirar el ERE y otras medidas como el cierre de la acería, entre otras. A su juicio, se debería trabajar en un acuerdo social donde se ponga en marcha un plan de viabilidad y se fije "un rumbo" para la empresa, sin que haya ninguna posibilidad de "despidos forzosos".
El viernes se cerró si acuerdo con los sindicatos el periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos.
La empresa aduce que se ve obligada a aplicar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 301 personas y a estudiar todos los escenarios que se abren "ante esta nueva situación".
Todo lo que está ocurrienco ha provocado además un cisma entre los delegados de ELA de la planta de Trapagarán y el propio sindicato. Y es que los delegados de Trapagarán han dado el visto bueno al ERE, en contra de la opinión de la dirección de ELA, que considera que "ya no representan” al sindicato.
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