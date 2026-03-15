Greba mugagabea hasiko dute igande honetan Amurrioko Tubos Reunidos lantegian
Gaueko txandan hasiko da greba (22:00etan), baina aldez aurretik lau orduko lanuztea deituta dagoenez; benetan, 18:00etatik aurrera hasiko dira lanuzteak.
Amurrioko Tubos Reunidoseko langile batzordearen gehiengoak (ELA, LAB eta ESK) greba mugagabea deitu du martxoaren 16tik aurrera lantegi horretan, lan-erregulazioko espedientea eta enpresak planteatutako gainerako neurriak gaitzesteko. Lan-erregulazioko espediente horrek 274 pertsonari eragiten die Amurrioko lantegian, baita 27 pertsonari ere Trapagarango lantegian.
Greba gaueko txandan hasiko da (22:00etan), baina aldez aurretik gaurko lau orduko lanuztea deituta zegoenez, benetan igande arratsaldeko 18:00etatik aurrera izango du eragina.
Amurrioko Tubos Reunidos-eko enpresa batzordeko ELA, LAB eta ESK sindikatuetako ordezkariek (21etik 14) greba mugagabea deitzeko proposamena asanbladara eraman zuten aurreko asteazkenean eta langileek babestu egin zuten.
Langileek atzera bota nahi dute enpresaren erabakia eta eragotzi egin nahi dute altzairutegia ixtea. Bideragarritasun plan bat martxan jarri eta enpresarentzat "norabide bat" finkatuko duen akordio sozial bat landu beharko litzateke euren iritziz, "nahitaezko kaleratzeak" egin gabe.
Ostiralean akordiorik gabe amaitu zen Tubos Reunidoseko lan-erregulazioko espedientearen negoziazioaren kontsulta-aldia.
Enpresak dio behartuta dagoela 301 pertsonari Enplegua Erregulatzeko Espedientea (EEE) aplikatzera eta "egoera berri honen aurrean" irekitzen diren agertoki guztiak aztertzera.
Gertatzen ari den guztiak, gainera, krisi larria eragin du Trapagarango lantegiko ELAko ordezkarien eta sindikatuaren beraren artean. Izan ere, Trapagarango ordezkariek oniritzia eman diote EEEri, ELAko zuzendaritzaren iritziaren aurka.
ELAren arabera, Trapagarango Tubos Reunidoseko delegatuek "jada ez dute sindikatua ordezkatzen"
Amurrioko eta Trapagarango lantegietan ordezkaritza duten sindikatuek erreakzio ezberdinak izan dituzte enplegu-erregulazoko espedientea atzera bota ondoren. ELA eta LAB langileekin harro agertu dira, eta borrokan jarraitzen dutela adierazi dute, "enplegua defendatuz". CCOO sindikatuaren hitzetan, "ziurgabetasuna" zabaldu da, eta UGTren esanetan, berriz, euren delegatuek "era kontsekuentean" jokatu dute.
Tubos Reunidosek esan du enplegu-erregulazioko espedientea ezarri behar duela, eta etorkizuna zalantzaz beteta dagoela
Enpresako zuzendaritzak aukera guztiak aztertuko ditu, eta datozen egunotan jakinaraziko die bere erabakia negoziazio batzordeari eta lan agintaritzari. Ez da baztertzen enpresak hartzekodunen konkurtsoa eskatzea.
Martxoaren 17ko greba orokorra "arrakastatsua" izatea aurreikusten dute sindikatu deitzaileek
ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek adierazi dutenez, grebaren aldeko atxikimendua "oso zabala" izaten ari da eta dagoeneko 1.750 enpresatako lan batzordeek eta ehunka gizarte eragilek egin dute bat 24 orduko lanuztearekin.
Akordiorik gabe amaitu dute Tubos Reunidoseko lan-erregulazioko espedientearen negoziazioa
Kontsulten epea akordiorik gabe amaitu ostean, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak esan du iragarritako 301 kaleratzeak gauzatuko dituela Amurrioko eta Trapagarango lantegietan.
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon, enplegu-erregulazioaren gaineko azken bilera egiten ari zirenean
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilboko Euskalduna Jauregiaren atarian, enpresa batzordeko ordezkariak eta zuzendaritza lan-erregulazioko espedientea negoziatzeko kontsulta-epearen azken bilera egiten ari ziren bitartean.
Jauregik galdetu du ea nor ausartzen den Tubos Reunidosen inbertitzera
Radio Euskadin gaur egindako elkarrizketan, Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak galdetu du ea nor ausartzen den Tubos Reunidosen inbertitzera, pilatutako zorraz gain, orain Ekialde Hurbileko gerraren ondorioek ere jo baitute. Sailburuaren hitzetan, horrek "shock bikoitza" eragin du euskal industrian; izan ere, Trumpen administrazioaren muga-zergen ostean, AEBk Iranen aurka hasitako gerrak eragina izan du energia, logistika eta merkatuen galeraren alorrean.