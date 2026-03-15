Greba mugagabea hasiko dute igande honetan Amurrioko Tubos Reunidos lantegian

Gaueko txandan hasiko da greba (22:00etan), baina aldez aurretik lau orduko lanuztea deituta dagoenez; benetan, 18:00etatik aurrera hasiko dira lanuzteak.

GRAFCAV595. BILBAO, 04/03/2026.-Los trabajadores de Tubos Reunidos se concentran frente al Palacio Euskalduna de Bilbao coincidiendo con una nueva reunión de la mesa negociadora del ERE presentado por la dirección y en el marco de una nueva jornada de huelga en la planta alavesa de Amurrio.EFE/Luis Tejido
Tubos Reunidoseko langileen mobilizazioa Bilbon. Argazkia: EFE
Eider Jauregi | EITB

Amurrioko Tubos Reunidoseko langile batzordearen gehiengoak (ELA, LAB eta ESK) greba mugagabea deitu du martxoaren 16tik aurrera lantegi horretan, lan-erregulazioko espedientea eta enpresak planteatutako gainerako neurriak gaitzesteko. Lan-erregulazioko espediente horrek 274 pertsonari eragiten die Amurrioko lantegian, baita 27 pertsonari ere Trapagarango lantegian. 

Greba gaueko txandan hasiko da (22:00etan), baina aldez aurretik gaurko lau orduko lanuztea deituta zegoenez, benetan igande arratsaldeko 18:00etatik aurrera izango du eragina.

Amurrioko Tubos Reunidos-eko enpresa batzordeko ELA, LAB eta ESK sindikatuetako ordezkariek (21etik 14) greba mugagabea deitzeko proposamena asanbladara eraman zuten aurreko asteazkenean eta langileek babestu egin zuten.

Langileek atzera bota nahi dute enpresaren erabakia eta eragotzi egin nahi dute altzairutegia ixtea. Bideragarritasun plan bat martxan jarri eta enpresarentzat "norabide bat" finkatuko duen akordio sozial bat landu beharko litzateke euren iritziz, "nahitaezko kaleratzeak" egin gabe.

Ostiralean akordiorik gabe amaitu zen Tubos Reunidoseko lan-erregulazioko espedientearen negoziazioaren kontsulta-aldia.

Enpresak dio behartuta dagoela 301 pertsonari Enplegua Erregulatzeko Espedientea  (EEE) aplikatzera eta "egoera berri honen aurrean" irekitzen diren agertoki guztiak aztertzera. 

Gertatzen ari den guztiak, gainera, krisi larria eragin du Trapagarango lantegiko ELAko ordezkarien eta sindikatuaren beraren artean. Izan ere, Trapagarango ordezkariek oniritzia eman diote EEEri, ELAko zuzendaritzaren iritziaren aurka.

Trabajadores de la plantilla de Tubos Reunidos durante una concentración, frente a la sede del Gobierno Vasco, a 13 de febrero de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). La concentración ha sido convocada por el comité de empresa de Tubos Reunidos Amurrio contra el ERE planteado por la dirección. Iñaki Berasaluce / Europa Press 13/2/2026
ELAren arabera, Trapagarango Tubos Reunidoseko delegatuek "jada ez dute sindikatua ordezkatzen"

Amurrioko eta Trapagarango lantegietan ordezkaritza duten sindikatuek erreakzio ezberdinak izan dituzte enplegu-erregulazoko espedientea atzera bota ondoren. ELA eta LAB langileekin harro agertu dira, eta borrokan jarraitzen dutela adierazi dute, "enplegua defendatuz". CCOO sindikatuaren hitzetan, "ziurgabetasuna" zabaldu da, eta UGTren esanetan, berriz, euren delegatuek "era kontsekuentean" jokatu dute.

Jauregik galdetu du ea nor ausartzen den Tubos Reunidosen inbertitzera

Radio Euskadin gaur egindako elkarrizketan, Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak galdetu du ea nor ausartzen den Tubos Reunidosen inbertitzera, pilatutako zorraz gain, orain Ekialde Hurbileko gerraren ondorioek ere jo baitute. Sailburuaren hitzetan, horrek "shock bikoitza" eragin du euskal industrian; izan ere, Trumpen administrazioaren muga-zergen ostean, AEBk Iranen aurka hasitako gerrak eragina izan du energia, logistika eta merkatuen galeraren alorrean.

