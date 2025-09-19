El Zinemaldia más vasco ya está en marcha en San Sebastián

Desde hoy, el cine vuelve a inundar todas las pantallas de San Sebastián, y esta vez lo hace con más producciones vascas y en euskera que nunca. La gala de inauguración del Zinemaldia, que también ha servido para la entrega del primer premio honorífico de esta edición, ha vuelto a poner a la capital gipuzkoana en el centro del mundo del cine durante una semana larga.

Desde hoy hasta el día 27, 29 salas de cine proyectarán 254 producciones (179 largometrajes, 7 mediometrajes, 63 cortometrajes y 5 series); un total de 666 proyecciones, para disfrute de todas y todos aquellos que acepten la endiablada llamada del cine.

Y entre todas las películas, las vascas tendrán una presencia importante, especialmente en Sección Oficial: se proyectarán los títulos en euskera Karmele (Asier Altuna), Zeru ahoak (serie de Koldo Almandoz) y Maspalomas (Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi), este último a competición, además de Los domingos, segundo largometraje escrito y dirigido por la barakaldesa Alauda Ruiz de Azua y las producciones vascas Un fantasma en la batalla y Los tigres.

Itziar Ituño ha sido la representación vasca de la gala también presentada por Silvia Abril y Toni Acosta. Juntas han querido enseñar, en tono de humor, cómo es un casting para actrices mujeres.