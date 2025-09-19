Zinemaldirik euskaldunena abian da Donostian
Esther Garciak Kursaalen jaso du ekoizle bati ematen zaion lehen Donostia Saria, Silvia Abril, Toni Acosta eta Itziar Ituño aktoreek aurkeztu duten inaugurazio galan. Palestinarekiko elkartasuna nabaria izan da.
Gaurtik aurrera, zinemak Donostiako pantaila guztiak hartuko ditu, eta oraingoan inoiz baino euskal eta euskarazko ekoizpen gehiagorekin egingo du. Zinemaldiaren inaugurazio ekitaldia aurtengo edizioko lehen ohorezko saria emateko ere balio izan du, eta zinemaren munduaren erdigunean jarri du Gipuzkoako hiriburua aste luze batez.
Gaurtik hilaren 27ra bitartean, 29 zinema-aretok 254 ekoizpen proiektatuko dituzte (179 film luze, 7 film ertain, 63 film labur eta 5 serie); guztira, 666 proiekzio, zinemaren magiak deabrutzea nahi duenaren gozagarri.
Eta pelikula guztien artean, euskaldunek presentzia garrantzitsua izango dute, bereziki Sail Ofizialean:Karmele (Asier Altuna), Zeru ahoak (Koldo Almandoz) seriea eta Maspalomas (Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi) euskarazko lanak proiektatuko dituzte bertan, azken hori lehian, baita Los domingos Alauda Ruiz de Azua barakaldarrak idatzi eta zuzendutako hirugarren film luzea eta Un fantasma en la batalla eta Los tigres euskal ekoizpenak ere.
Itziar Ituñok, Silvia Abrilek eta Toni Acostak aurkeztu dute gala. Elkarrekin, emakumezko aktoreentzako castingak nolakoak diren irudikatu dute, umorez.
Donostia Saria jaso duen lehen ekoizlea
Pedro eta Agustin Almodovar anaiek Donostia Saria eman diote El Deseo ekoiztetxeko "amari", Esther Garcia lankideari. Zuzendari espainiarrak nabarmendu duenez, Garciak oso ondo moldatzen jakin izan zuen, ezker eskuarekin bere autoritatea inposatuz, gizonez betetako ekoizpen zinematografikoaren munduan.
Ekoizle espainiarrak, Zinemaldiaren aintzatespenaz harro, bere gurasoak izan ditu gogoan: "patata-tortilla bat bezalako plazer xumeez gozatzen genuen bitartean, haien istorioak, txikiak bezain apartak," entzuten zituen. Bizimodu hori izan da beti bere bizitzako erreferentea, baita pelikula baten erantzukizun osoa bizkar gainean hartzen duenean ere.
Aldarrikapen gisa, Pilar Miro eta Josefina Molina emakumezko ekoizleak gogoratu ditu, eta soldata arrakala eta genero indarkeriarekin amaitzeko eskatu du, baita Gazako Zerrendako genozidioaren kontra egin ere. "Hortzak estuturik borroka dezagun zaurgarria defendatzeko. Denok gara zaurgarriak", esan du.
Esther Garcia ekoizleak Donostia Saria jaso du
Segovian jaiotako ekoizleak Agustin eta Pedro Almodovar anaien eskutik jaso du saria, haiekin lan egin baitu bere ibilbide profesionalaren zati handi batean. Hitzaldian, Ukrainan eta Gazan bizi den indarkeria gaitzetsi du, eta eskubideen, batik bat emakumeen eskubideen, defentsa sutsua egin du.
Bayonaren zorroztasuna eta errespetua
J. A. Bayona buru duen epaimahaia artudaruko da jaialdiko saririk garrantzitsuenak erabakitzeaz. Bere hasierako hitzaldian, Sail Ofizialeko filmak baloratzean epaimahaikide guztiek zorroztasuna, errespetua eta eskuzabaltasuna erakutsiko dituztela agindu du.
Juan Antonio Bayona buru, zinemako zazpi profesionalek osatzen dute Zinemaldiko epaimahaia
Zinemaldiko Sail Ofizialean lehiatuko diren 17 filmen artean aukeratu beharko du epaimahaiak. "Zarata eta haustura garai zalantzagarri hauetan", zinema "inoiz baino beharrezkoagoa" dela defendatu du Bayonak irekiera ekitaldian.
Aste luze honetan datorkigun guztiaren aurkezpen gutun gisa balio duen galan, Cayetana Guillen Cuervo Espainiako Arte Eszenikoen Akademiako presidenteak Marisa Paredes aktoreari omenaldi polita egin dio, Zinemaldiaren izenean.
Gainera, Izarok "Argia" abestu du eta 27 noches argentinarra aurkeztu dute; Zinemaldiaren inaugurazio ofiziala eman dion filma, hain zuzen.
Nazioarteko prentsa zinematografikoak beste sari bat eman dio Ainda estou aqui brasildarrari. Perlak sailean ikusi ahal izango da. Walter Salles zuzendariak jaso du saria.
'Ainda estou aqui' pelikulak jaso du Fipresci 2025 saria Zinemaldiaren irekiera galan
Zineman espezializatutako kazetariek ematen duten sariak Brasilgo ekoizpen hori aukeratu du 2025ean. Walter Salles zuzendariak jaso du saria Kursaal jauregian.
Manifestariz inguratuta egon den alfonbra gorritik hasita, aurkezleek, sarituek, Almodovar anaiek eta Juliette Binochek (bahitu israeldarrak ere gogoan izan ditu) Palestinaren min jasangaitza aipatu dute.
Palestinaren eta Israeli boikota egitearen aldeko oihua Zinemaldiko alfonbra gorrira iritsi dira
Jende asko bildu da Kursaal aurrean, Zinemaldiaren inaugurazio ekitaldiko alfonbra gorrian, Palestinari elkartasuna adierazteko eta Israel egiten ari den genozidioa salatzeko. Zinema-mundua, baita Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendaria ere, protestaren alde agertu da.
Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioak 38 euskal ekoizpen proiektatuko ditu gaur, ostiralarekin, hasi, eta datorren larunbatera arte, tartean euskarazko hiru film Sail Ofizialean. Izen dirdiratsuak ageri dira aurten ere gonbidatuen zerrendan, hala nola Jennifer Lawrence bi Donostia sarietako baten hartzekodunarena eta Angelina Jolierena.