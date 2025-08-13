Eusko Jaurlaritzak ingurumen baimena ukatu die Balmasedako El Haya 1 eta 2 parke eolikoei
Eusko Jaurlaritzak ingurumen baimena ukatu die beste bi parke eolikori, berriro ere, hegazti bat, sai zuria arriskuan jarriko luketelako. Balmasedako (Bizkaia) El Haya 1 eta 2 parke eolikoak izan dira oraingoan kontrako ebazpena jaso dutenak, txostenaren arabera, eremua sai zuriaren babestokia delako.
Balmasedan, Kolitza inguruan, lau aerosorgailu ezarri nahi ditu Side Recovery Systems konpainiak El Haya 1 eta 2, baina proiektuei ingurumen baimena ukatzeko arrazoia izan da hegaztia, txostenaren arabera, inguru hori sai zuriaren babestokia delako.
Balmasedako Udalak positiboki jaso du ebazpena; 33 alegazio aurkeztu zituzten.
Proiektuaren helburua bi parke eoliko abian jartzea da, El Haya 1 eta El Haya 2 parke eolikoak, guztira 14,6 megawatteko potentziarekin, eta horiei lotutako azpiegiturak, guztiak Balmasedako udalerrian.
El Haya 1 parke eolikoak 4,35 megawatteko potentziako bi airesorgailu ditu, eta El Haya 2k, berriz, 2,95 megawatteko potentziako beste bi errota. Aerosorgailuak Balmasedako mendebaldean kokatuko lirateke, Burgosko probintziaren mugan.
Iaz, dagoeneko, zona horretatik oso hurbil Blackstonek eraiki nahi zuen sei aerosorgailuko parkeak ezezkoa jaso zuen sai zurien presentziagatik, eta Statkraft enpresaren Itsaraz eta Piaspe proiektuek urtarrilean eta aste honetan bertan jasotako kontrako txostenek ere, sai zuriaren babesa zuten arrazoien artean.
Albiste gehiago ekonomia
KPIa hamarren bat jaitsi da Euskadin uztailean, eta % 0,2 igo Nafarroan
Urte arteko datuei dagokienez, inflazioa % 3koa da Euskadin eta % 2,7koa Nafarroan, Estatuko batez bestekoaren berdina.
Statkraftek aztertuko du Piaspe parke eolikoaren ingurumen baimenari buruzko erabakiari helegitea jarri ala ez
Parke eolikoa Gipuzkoako Azpeitia, Zestoa eta Errezil udalerrietan zegoen planifikatuta eta kontrako ingurumen-ebazpena jaso du. Enpresaren aburuz, parke eolikoa "energiaren sozializazioa bultzatzeko diseinatu zen, enpresen, administrazioen eta tokiko komunitateen inplikazioa bilatuz".
Jaurlaritzak ingurumen baimena ukatu dio Piaspe proiektu eolikoari
Eusko Jaurlaritzako Industria, Transizio Energetiko eta Jasangarritasun sailak atzera bota du Statkraft enpresak Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean egitekoa zuen parke eolikoaren proiektua. Mendi inguru horretan eraikitzekoak zituzten errotek eta energia azpiegiturek ingurumenari kalte egingo lioketela ebatzi du txostenak.
BBVAk bere eskaintzari eutsi eta aurrera jarraitzen du Sabadell erosteko ahaleginean
Sabadelleko akziodunek ia aho batez TSB Erresuma Batuko filiala Santander bankuari saltzea onartu eta astebetera hartu du Carlos Torres buru duen konpainiak erosketa eskaintzari eusteko erabakia.
Greba Bilboko Udaltzaingoaren telefono bidezko arreta-zerbitzuan, Aste Nagusian zehar
ELAk salatu du Udalak eta Lanalden azpikontratak ez dutela negoziatu nahi zerbitzua osatzen duten bost profesionalen lan-baldintzak hobetzea.
Jaurlaritzak onartu egin du Araban bi eguzki-parke eraikitzea, bata Agurainen eta bestea Arespalditzan
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak ostegun honetan argitaratu du bi proiektuek ingurumen baimena lortu dutela. Instalazioek 32 hektareako azalera eta 20 megawatteko potentzia izango dute.
EHNE sindikatuak salatu du Nafarroako Gobernuak urratu egin duela suteei aurre egiteko hitzartutako protokoloa
Nafarroako Gobernuak suteak saihesteko lehen sektoreko hainbat jarduerei ezarri dien murrizketa-sortak hautsak harrotu ditu. Hala, EHNE laborarien sindikatuak protesta egin du astearte honetan, salatzeko Barne Departamentuak urratu egin duela hitzartua zuten suteen kontrako protokoloa.
Trumpen muga-zergek 400 milioi inguruko eragina izango lukete Euskadin, eta 73 milioi ingurukoa, Nafarroan
Bi lurraldeek dituzten esportazio-kopuruak direla eta, merkataritza-gerrak hainbat ondorio utziko lituzke Hego Euskal Herrian. Sektore kaltetuenak automobilgintza, makina-erremintagintza, altzairugintza eta ardogintza dira.
Udan egiten dira dendetako lapurreten % 26, eta ardoa, hestekiak eta aurpegiko kremak lapurtzen dira gehien-gehien
Jan-edatekoak daude Nielsenek egindako Estatu mailako rankingaren buruan. Horien atzetik zaintza pertsonalerako produktuak daude.