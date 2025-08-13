PREZIOAK
KPIa hamarren bat jaitsi da Euskadin uztailean, eta % 0,2 igo Nafarroan

Urte arteko datuei dagokienez, inflazioa % 3koa da Euskadin eta % 2,7koa Nafarroan, Estatuko batez bestekoaren berdina.
Kontsumoko Prezioen Indizeak (KPI) hamarren bat egin du behera uztailean Euskadin, aurreko hilabetearen aldean, eta % 3 igo da, 2024ko hilabete beraren aldean.

Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) asteazken honetan argitaratutako datuen arabera, 2025eko lehen zazpi hilabeteetan prezioak % 2,1 igo dira Euskal Autonomia Erkidegoan.

Urte arteko KPIak gora egin du EAEko hiru lurraldeetan. Arabaren kasuan igoera % 3,1ekoa izan da, ondoren Gipuzkoa ( % 3) eta Bizkaia ( % 2,9).

Prezioek sektore guztietan egin dute gora, batez ere etxebizitzan. Etxebizitza bat erostea urte hasieran baino % 3,9 garestiagoa da gaur, aurreko hilabetearen aldean % 0,3ko gorakadarekin.

Alkoholdun edariek eta tabakoak % 4,2ko urte arteko hazkundea izan dute, hotelak, kafetegiak eta jatetxeak baino bi hamarren gehiago.

Nafarroa

Uztaila % 2,7ko urteko inflazio-tasarekin itxi zuen Nafarroak, estatuko batez bestekoaren berdina, eta hileko % 0,2ko igoerarekin.

Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) argitaratutako datuen arabera, aurten Foru Erkidegoak % 2,2ko igoera izan du prezioetan.

Taldeka, Nafarroan azken hilabetean hauen gorakada nabarmendu dute: Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak ( % 2,6); Aisia eta kultura (%2); Garraioa (%1); Etxebizitza ( % 0,6); Medikuntza (%0,2); Alkoholdun edariak eta tabakoa (%0,1).

Jaitsi direnak: Jantziak eta oinetakoak (%-9,8); Komunikazioak (%-1,8); Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak (%-0,7); Etxeko tresneria (%-0,4); Bestelakoak (%-0,3).

Estatua

Kontsumorako prezioen indizea (KPI) urte arteko % 2,7ra igo zen Estatuan uztailean, aurreko hilean baino lau hamarren gehiago, elektrizitatearen eta erregaien garestitzeagatik; azpiko tasak (energiarik eta elikagai freskorik gabe), berriz, hamarren bat egin zuen gora, % 2,3raino.

Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) asteazken honetan baieztatu du duela bi aste aurreratutako datua, eta joan den hilean elikagaien inflazioa hamarren bat apaldu zela kalkulatu du, % 2,7ra arte.

Uztaileko inflazioaren azelerazioa, batez ere, etxebizitzaren taldeari zor zaio, urteko tasa 2,5 puntu igo baitzen, % 6,7ra arte, elektrizitatearen prezioak igo egin zirelako, aurreko urteko uztailean izandako jaitsieraren aldean.

Ondoren garraioaren taldea dator, urteko tasa % 0,2an kokatu zelarik, ekainean baino puntu bat gehiago, ibilgailu pertsonalentzako erregaien eta lubrifikatzaileen prezioen igoera handiagoaren ondorioz.

Talde horretan eragina izan zuen, halaber, bidaiarien garraio konbinatuaren eta bidaiarien aireko garraioaren igoerak, aurreko urtean egonkor mantendu baitzen.

KPIa Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

