KPIa hamarren bat jaitsi da Euskadin uztailean, eta % 0,2 igo Nafarroan
Kontsumoko Prezioen Indizeak (KPI) hamarren bat egin du behera uztailean Euskadin, aurreko hilabetearen aldean, eta % 3 igo da, 2024ko hilabete beraren aldean.
Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) asteazken honetan argitaratutako datuen arabera, 2025eko lehen zazpi hilabeteetan prezioak % 2,1 igo dira Euskal Autonomia Erkidegoan.
Urte arteko KPIak gora egin du EAEko hiru lurraldeetan. Arabaren kasuan igoera % 3,1ekoa izan da, ondoren Gipuzkoa ( % 3) eta Bizkaia ( % 2,9).
Prezioek sektore guztietan egin dute gora, batez ere etxebizitzan. Etxebizitza bat erostea urte hasieran baino % 3,9 garestiagoa da gaur, aurreko hilabetearen aldean % 0,3ko gorakadarekin.
Alkoholdun edariek eta tabakoak % 4,2ko urte arteko hazkundea izan dute, hotelak, kafetegiak eta jatetxeak baino bi hamarren gehiago.
Nafarroa
Uztaila % 2,7ko urteko inflazio-tasarekin itxi zuen Nafarroak, estatuko batez bestekoaren berdina, eta hileko % 0,2ko igoerarekin.
Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) argitaratutako datuen arabera, aurten Foru Erkidegoak % 2,2ko igoera izan du prezioetan.
Taldeka, Nafarroan azken hilabetean hauen gorakada nabarmendu dute: Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak ( % 2,6); Aisia eta kultura (%2); Garraioa (%1); Etxebizitza ( % 0,6); Medikuntza (%0,2); Alkoholdun edariak eta tabakoa (%0,1).
Jaitsi direnak: Jantziak eta oinetakoak (%-9,8); Komunikazioak (%-1,8); Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak (%-0,7); Etxeko tresneria (%-0,4); Bestelakoak (%-0,3).
Estatua
Kontsumorako prezioen indizea (KPI) urte arteko % 2,7ra igo zen Estatuan uztailean, aurreko hilean baino lau hamarren gehiago, elektrizitatearen eta erregaien garestitzeagatik; azpiko tasak (energiarik eta elikagai freskorik gabe), berriz, hamarren bat egin zuen gora, % 2,3raino.
Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) asteazken honetan baieztatu du duela bi aste aurreratutako datua, eta joan den hilean elikagaien inflazioa hamarren bat apaldu zela kalkulatu du, % 2,7ra arte.
Uztaileko inflazioaren azelerazioa, batez ere, etxebizitzaren taldeari zor zaio, urteko tasa 2,5 puntu igo baitzen, % 6,7ra arte, elektrizitatearen prezioak igo egin zirelako, aurreko urteko uztailean izandako jaitsieraren aldean.
Ondoren garraioaren taldea dator, urteko tasa % 0,2an kokatu zelarik, ekainean baino puntu bat gehiago, ibilgailu pertsonalentzako erregaien eta lubrifikatzaileen prezioen igoera handiagoaren ondorioz.
Talde horretan eragina izan zuen, halaber, bidaiarien garraio konbinatuaren eta bidaiarien aireko garraioaren igoerak, aurreko urtean egonkor mantendu baitzen.
Statkraftek aztertuko du Piaspe parke eolikoaren ingurumen baimenari buruzko erabakiari helegitea jarri ala ez
Parke eolikoa Gipuzkoako Azpeitia, Zestoa eta Errezil udalerrietan zegoen planifikatuta eta kontrako ingurumen-ebazpena jaso du. Enpresaren aburuz, parke eolikoa "energiaren sozializazioa bultzatzeko diseinatu zen, enpresen, administrazioen eta tokiko komunitateen inplikazioa bilatuz".
Jaurlaritzak ingurumen baimena ukatu dio Piaspe proiektu eolikoari
Eusko Jaurlaritzako Industria, Transizio Energetiko eta Jasangarritasun sailak atzera bota du Statkraft enpresak Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean egitekoa zuen parke eolikoaren proiektua. Mendi inguru horretan eraikitzekoak zituzten errotek eta energia azpiegiturek ingurumenari kalte egingo lioketela ebatzi du txostenak.
BBVAk bere eskaintzari eutsi eta aurrera jarraitzen du Sabadell erosteko ahaleginean
Sabadelleko akziodunek ia aho batez TSB Erresuma Batuko filiala Santander bankuari saltzea onartu eta astebetera hartu du Carlos Torres buru duen konpainiak erosketa eskaintzari eusteko erabakia.
Greba Bilboko Udaltzaingoaren telefono bidezko arreta-zerbitzuan, Aste Nagusian zehar
ELAk salatu du Udalak eta Lanalden azpikontratak ez dutela negoziatu nahi zerbitzua osatzen duten bost profesionalen lan-baldintzak hobetzea.
Jaurlaritzak onartu egin du Araban bi eguzki-parke eraikitzea, bata Agurainen eta bestea Arespalditzan
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak ostegun honetan argitaratu du bi proiektuek ingurumen baimena lortu dutela. Instalazioek 32 hektareako azalera eta 20 megawatteko potentzia izango dute.
EHNE sindikatuak salatu du Nafarroako Gobernuak urratu egin duela suteei aurre egiteko hitzartutako protokoloa
Nafarroako Gobernuak suteak saihesteko lehen sektoreko hainbat jarduerei ezarri dien murrizketa-sortak hautsak harrotu ditu. Hala, EHNE laborarien sindikatuak protesta egin du astearte honetan, salatzeko Barne Departamentuak urratu egin duela hitzartua zuten suteen kontrako protokoloa.
Trumpen muga-zergek 400 milioi inguruko eragina izango lukete Euskadin, eta 73 milioi ingurukoa, Nafarroan
Bi lurraldeek dituzten esportazio-kopuruak direla eta, merkataritza-gerrak hainbat ondorio utziko lituzke Hego Euskal Herrian. Sektore kaltetuenak automobilgintza, makina-erremintagintza, altzairugintza eta ardogintza dira.
Udan egiten dira dendetako lapurreten % 26, eta ardoa, hestekiak eta aurpegiko kremak lapurtzen dira gehien-gehien
Jan-edatekoak daude Nielsenek egindako Estatu mailako rankingaren buruan. Horien atzetik zaintza pertsonalerako produktuak daude.
Debekatu egin dituzte zenbait nekazaritzako lan Nafarroan, sua dela eta
Nafarroako lurralde osoan debekatuta egongo da lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako, basogintzako eta beste edozein motatako jarduerak egitea, baldin eta sua, makinak edo ekipoak erabiltzen badituzte eta horien funtzionamenduak baso-suteak eragin baditzake leherketen, txinparten edo deskarga elektrikoen bidez.