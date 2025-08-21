ETXEBIZITZA

Donostiako Mirakontxa Pasealekua, etxea erosteko kalerik garestiena EAEn

Idealistak egindako azterlan batek hala ondorioztatu du. Txostenak berri eman du, halaber, Nafarroan dagoela etxebizitza erosteko kalerik merkeena. 

Mirakontxa Pasealekua, Donostian. EITBren bideo baten artxiboko argazkia.

EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Mirakontxa kalea da etxea erosteko Euskadiko kalerik garestiena,  1.661.214 euroko batez besteko prezioarekin. Hala ondorioztatu du Idealista atariak egindako ikerketa batek, eta gaineratzen duenez, Nafarroa da erkidegorik merkeena; bertan, kalerik garestienak 302.665 euroko batez besteko prezioa du. 

Donostiako erdigunetik metro gutxira dago Mirakontxa Pasealekua, Kontxako hondartzaren goialdean, eta badiarako ikuspegi onenak dituen kalea denez, asko garestitzen dira prezioak.

Espainiako Estatuan, Costa del Solen (Andaluzia), Mallorcan (Balear Uharteak) eta Bartzelonan (Katalunia) daude kalerik garestienak. Zehazki, eraikin bat erosteko kalerik esklusiboena Costa del Solen dago, Coto Zagaleta urbanizazioan, hain justu, Benahavis udalerrian. Batez besteko prezioa 12.366.846 eurokoa da.

Etxebizitzen inguruko plataformak argitaratutako txostenaren arabera, kale garestienak hiru erkidego horietan badaude ere, alegia, Andaluzian, Costa de Solen eta Katalunian, beste sei autonomia-erkidegotan batez beste milioi bat eurotik gorako kaleak ere topa ditzakegu, eta horien artean dago Euskadi (1.661 214 euro).

Autonomia erkidego merkeena Nafarroa da, kalerik garestienetako etxeen prezioa 302.665 euroan baitago, batez beste.

