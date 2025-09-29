ELAk, LABek, Steilasek, ESK-k, Etxaldek eta Hiruk demanda aurkeztuko dute Confebasken aurka, gutxieneko soldata propioa negoziatzen ez badu
Confebaskekin kontziliazio eskaera bat erregistratu dute, "patronala negoziatzera behartzeko", Euskadirentzat gutxieneko soldataren inguruan, eta gatazkan bitartekari gisa aritzeko eskatu diote Eusko Jaurlaritzari.
ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde eta Hiru sindikatuek kontziliazio eskaera bat erregistratu dute Confebaskekin, "patronala Euskadiri dagokion gutxieneko soldataren inguruan negoziatzera behartzeko", eta gatazkan bitartekari gisa aritzeko eskatu diote Eusko Jaurlaritzari.
Sindikatu horiek adierazi dutenez, "patronalak bere erantzukizuna onartu behar du eta, milaka langilek eskatzen duten bezala, gutxieneko soldata propioa negoziatzeari ekin behar dio".
"Gutxieneko soldata funtsezko tresna da pobreziari aurre egiteko, prekarietatea mugatzeko, aberastasuna modu justuagoan banatzeko eta soldata-arrakalak murrizteko", adierazi dute.
Horretarako, "lanbide arteko akordio bat" proposatu dute sindikatuek, baina Confebaskek eta CENek (eta Nafarroan, baita CCOOk eta UGTk ere) uko egin diote parte hartzeari.
Bestalde, Legegintzako Herri Ekimen bat planteatu dute, Langileen Estatutua aldatzeko helburuarekin, autonomia erkidegoek gutxieneko soldata propioa ezarri ahal izan dezaten, eta helburu horrekin 138.495 sinadura bildu dituzte, alderdi politikoei, Legebiltzarrari eta patronalari "eskatzen" dietenak.
Hala ere, Confebaskek "negoziazioa eta elkarrizketa baztertu" dituela salatu dute, eta "horregatik, 138.495 sinadurek ematen diguten legitimitateaz baliatuta, Confebask negoziazio mahaian esertzeko eskatzeko lehen lege-urratsa eman dugu".
Horrela, sindikatuek "gatazka kolektiboaren lehen pausoa" eman dute, eta patronalaren negoziatzeko gogoa zalantzan jarriko dute adiskidetze eskaera erregistratzean.
Gainera, Eusko Jaurlaritzari "beste pauso bat emateko" eskatu diote, "adiskidetzean bitartekari gisa aritzeko" eta "patronala negoziatzera esertzeko bere esku dagoen guztia egiteko".
