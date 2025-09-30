ALOKAIRUEN PREZIOEI MUGA

Donostian, 60 metro koadroko pisu baten alokairua 800 eurokoa izango da gehienez jota

Gipuzkoako erreferentziazko prezioen indizea Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, asteazken honetan indarrean sartuko da Gipuzkoako udalerri tentsionatuetan alokairuen prezioa mugatzeko aukera ematen duen araua. Irunen, 60 metro koadroko etxebizitza batengatik ezingo da 624 euro baino gehiago eskatu.

 

Donostia etxebizitzak
Donostiako etxebizitzen irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako lurraldean erreferentziazko prezioen indizea Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean, asteazken honetan indarrean sartuko da Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria eta Zumaia bezalako udalerri tentsionatuetan alokairuak mugatu ahal izateko araua.

Horrela, asteazken honetatik aurrera Gipuzkoako eremu tentsionatuen kalez kaleko gehieneko prezioak eskura izango dira. Bertako biztanleen errenten eta etxebizitzen prezioen datuak gurutzatuta, 60 metro koadroko pisu bategatik ezingo da 800 euro baino gehiago eskatu, edo 928 euro baino gehiago 70 metro koadroko pisuen kasuan. Irunen, 60 metro koadroko apartamentu batengatik, adibidez, gehienez jota 624 euroko alokairua eskatu dezakete. Etxebizitza egoera onean ez badago, alokairuak txikiagoa izan beharko du, eta etxebizitza berria bada, zertxobait garestitu ahal izango da.

Indize berri horrek honako hauei eragingo die: bost higiezin edo gehiago dituztenei, lehen aldiz alokairuko merkatuan sartzen diren etxebizitzei eta azken bost urteetan errentan hartu ez direnei.

Eneko Goia Donostiako alkateak gogorarazi du BOEn astearte honetan argitaratutako Gipuzkoako erreferentziazko prezioen indizeak "eragina duela alokairuaren merkatuaren % 10ean", izan ere, " % 90 araututa zegoen, nolabait esateko".

Araban eta Bizkaian itxaron egin beharko da indize hori ezagutzeko, Espainiako Etxebizitza Ministerioa Aldundien Ogasunaren datuen zain baitago oraindik.

