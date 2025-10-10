ENPLEGUA GIPUZKOAN
"Iaz, azoka egin eta hilabetera, enpresen % 35ek esan ziguten kontratazioak edo elkarrizketak izaten ari zirela"

Ane Santesteban | EITB

Donostian, Enplegu Azoka ospatzen ari dira, Gipuzkoako Merkataritza Ganberaren eskutik. Gipuzkoako Ganberako Ezagutzaren Kudeaketa Arloko zuzendari Ana Ugalderen hitzetan, azoka aukera "zoragarria" da langabetuentzat zein beren ibilbide profesionalean aldaketak egitekotan daudenentzat. Izan ere, azpimarratu du azokan bertan lana topatzeko aukerak ere badaudela.

Gasteizen agerraldia egin dute LAB eta Steilas sindikatuetako ordezkariek, urriaren 15ean Hezkuntzan deituta duten egun osoko lanuzteari eusten diotela azaltzeko. Hezkuntzako komunitatea osatzen duten kide guztiei dei egin diete herri eta hirietan egingo diren mobilizazioetan parte hartu eta Palestinari babesa adierazteko. EAEko hiru hiriburuetan 12:30ean egingo dira manifestazioak.  
