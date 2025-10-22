Sindikatuak
ELAk eta LABek auzitegietara eramango dute Confebask, LGS propioa negoziatzeari uko egiteagatik

Pello Igeregi, ELA sindikatua
18:00 - 20:00
Pello Igeregi. Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

ELA eta LAB sindikatuek iragarri dute auzitegietara eramango dutela Confebask patronala, Euskadirentzat Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) negoziatzeari uko egiteagatik, eta aurreratu dute mobilizazioak egingo dituztela aldarrikapen horren alde.

Sindikatuak Ela Sindikatua lab sindikatua Confebask Ekonomia

