ELAk eta LABek auzitegietara eramango dute Confebask, LGS propioa negoziatzeari uko egiteagatik
ELA eta LAB sindikatuek iragarri dute auzitegietara eramango dutela Confebask patronala, Euskadirentzat Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) negoziatzeari uko egiteagatik, eta aurreratu dute mobilizazioak egingo dituztela aldarrikapen horren alde.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Akordiorik gabe amaitu da ELAk eta LABek LGS propio baterako planteatutako adiskidetze-ekitaldia
Lan Harremanen Kontseiluan egin dute bilera, BIlbon, eta bertan izan dira sindikatuak eta patronala. Ordubetez egon dira bilduta baina ez dituzte, antza, ikuskupuntuak bateratzerik izan.
Mikel Torres: "Ezinezkoa dirudien arren, patronalaren eta sindikatuen arteko negoziazio bide bat aurkitzea espero dut"
Radio Euskadin egindako elkarrizketan, bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak Gutxieneko Lanbidearteko Soldataren inguruko Herri Ekimen Legegileari (ILP) Eusko Jaurlaritzak uko egitearen arrazoiak azaldu ditu, eta gaia eragileen artean eztabaidatu eta adostearen alde agertu da. (Jatorrizko bideoa gazteleraz)
Albiste izango dira: Lanbidearteko gutxieneko soldata, Amaya Zabarteren senarraren agerraldia eta Gorka Urbizuren disko berria
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Confebask eta sindikatuak Bilbon bilduko dira gaur, Jaurlaritzak gutxieneko soldata propioa eskatzen duen Ekimen Legegilea geldiarazi ostean
Lan Harremanen Kontseiluan egingo dute bilera; EAJren eta PSEren Gobernuak Euskadik gutxieneko soldata propioa ezartzeko eskumenak izan ditzan bultzatutako ekimenaren tramitazioa geldiarazi eta hurrengo egunean egingo dute, hain zuzen ere.
Maderas de Llodio hasi da langileak kaleratzen
Lanpostuak mantentzeko "alternatiba bideragarriak" badaudela eta borrokan jarraituko dutela esan dute langileek. Manifestazioa deitu dute datorren ostiralerako, Laudion, 18:30ean.
Euskal burdingintzaren 5 erronka nagusiak
Burdingintza sektorearen nazioarteko topaketa bat hasi da gaur, asteartea, Barakaldoko BECen. Bertan, besteak beste, euskal sektoreak epe laburrean dituen erronkei buruz hitz egiten ari dira: muga-zergak, deskarbonizazioa, energiaren beharra...
Jaurlaritzak gogoratu du soldata publikoen igoera erabakitzea Madrilen esku dagoela
ELA eta LAB sindikatuek elkarretaratzea egin dute, goizean, Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusiaren atarian, besteak beste, langile publikoen lan-baldintzak hemen erabaki daitezela aldarrikatzeko.
LABek "eskandalutzat" jo du gutxieneko soldata propioaren proposamenari Jaurlaritzak ezezkoa eman izana
Bestalde, ELA sindikatuak jarrera aldatzea eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, "behingoz autogobernuaren eta zerbitzu publikoen defentsa" egin dezan.
Lanbidearteko gutxieneko soldata propioaren proposamenak "adostasun soziala eta politikoa eskatzen du", Torresen iritzian
Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak "zuhurtzia eta adostasuna" eskatu ditu "edozein egiturazko aldaketari aurre egiteko orduan". Euskadik lanbide arteko gutxieneko soldata propio bultzatzen zuen Herri Ekimen Legegilea ez da Eusko Legebiltzarrean izapidetuko, Eusko Jaurlaritza kontra agertu ostean.