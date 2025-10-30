EAEk Espainiako Estatuari ordainduko dion Kupoa 1.532 milioikoa izango da 2026an, % 2,9 gehiago
2025ean 1.407 milioi euro ordaindu ditu guztira, baina ostegun honetan argitaratutako aurrekontuak kalkulatu du aurtengo azken likidazioa handiagoa izango dela, 1.700 milioikoa, hau da, aurreikusitakoa baino 293 milioi gehiago.
Transferitu gabeko eskuduntzengatik (hala nola Defentsa eta Kanpo Gaiak) 2026an Espainiako Estatuari ordainduko dion kupoa 1.532,9 milioi eurokoa izango dela aurreikusi du Eusko Jaurlaritzak, hau da, urte honetarako hasieran aurreikusitakoa baino % 2,9 gehiago.
Zifrak Eusko Jaurlaritzaren 2026rako aurrekontu proiektuan agertzen dira, zeina ostegun honetan Legebiltzarrari eman zaion. Datorren urterako behin-behineko kupo likidoa 1.590 milioikoa da, baina 57 milioiko konpentsazio batzuk kenduta, 1.532 milioiko hasierako kupo horretan geratzen dira.
Kopurua ez da asko aldatzen urterik urtera, 2022an oinarrizko kupo bat ezarri baitzuten Espainiako eta EAEko administrazioek 2022-2026 bosturtekorako, 1.472 milioi eurokoa.
Oinarrizko zifra horretatik abiatuta, urtero eguneratzen da, Estatuaren gastuen hazkundeagatik eta autonomia-erkidegoak bere gain hartzen dituen eskumen berriengatik egindako doikuntzekin.
Adibidez, 2025ean onartu da Euskadira sei eskumen eskualdatzea, horien artean garrantzitsuena: aldiriko trenbideena. Orain autonomia erkidegoak ordaintzen dituen gaiak dira eta, beraz, kupotik kentzen dira.
2025ean 1.407 milioi euro ordaindu dira guztira, baina ostegun honetan argitaratutako EAEko aurrekontuak kalkulatu du aurtengo azken likidazioa handiagoa izango dela, 1.700 milioikoa, hau da, aurreikusitakoa baino 293 milioi gehiago, eta Euskadik diru estra hori ordainduko du datorren urtean.
Gauzak horrela, 2026an ordainduko den azken zifra hainbat aldagairen araberakoa izango da, hala nola 2026an Estatuan egongo diren aurrekontuak eta Euskadira irits daitezkeen transferentziak, gaur egun gai ekonomiko garrantzitsuak negoziatzen ari baitira, hala nola Bilboko eta Pasaiako portuena.
Zure interesekoa izan daiteke
Europako Banku Zentralak interes-tasak % 2an mantendu ditu inflazioa egonkor dagoelako
EBZren Gobernu Kontseiluak, Florentzian bilduta, uste du "ekonomiak hazten jarraitu duela, nahiz eta nazioarteko ingurunea zaila izan".
Volkswagen taldeak mila milioitik gorako galerak izan ditu hirugarren hiruhilekoan, muga-zergak eta Porscheren arazoak direla eta
AEBko muga-zergen igoerak eta Porsche kirol-autoen fabrikatzailearen estrategia-aldaketak (errekuntza-motorra duten modeloen ekoizpena mantendu nahi du) 7.500 milioi euroko karga gehigarria ekarri dio taldeari. Karga horiek gabe, errentagarritasun-operatiboa % 5,4koa izango litzateke.
Hasi da abenduaren 23an onartuko diren aurrekontuen Legebiltzarreko ibilbidea
Sailburuek euren sailetako aurrekontuak aurkezteko egingo dituzten agerraldiak azaroaren 3, 4, 5 eta 6rako programatu dira. Kontuak abenduaren 23an onartuko dira behin betiko.
Bilbo eta Gasteiz sartuta, EAEko hiru hiriburuak alokairuko eremu tentsionatu dira dagoeneko
Etxebizitza eta Hiri Agendako Ministerioaren ebazpenak Astigarraga eta Usurbil ere barne hartzen ditu. Behin EAOn argitaratuta, ostiral honetatik aurrera, lau udalerri horietako etxebizitzen alokairu-kontratu berri guztiek aurreko kontratuaren prezioari lotuta egon beharko dute, eta horrek neurriz kanpoko igoerak saihestuko ditu. Errotazio txikiagoa ere eragin dezake.
KPIa hamarren bat igo da urrian, % 3,1era arte, eta 2024ko ekainetik izan duen tasarik altuena da
Batez ere elektrizitatearen eta garraioaren garestitzeak eragin du prezioen gorakada. Azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat igo da, % 2,5eraino.
BBVAk % 4,7 gehiago irabazi du irailera bitartean eta 7.978 milioiko mozkin garbia lortu du
Erakundeak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) ostegun honetan jakinarazi dizkion emaitzen arabera, % 2 hazi da (% 12,6, dibisen aldaketa kontuan hartu gabe), 19.246 milioi euroraino, Espainiak, Mexikok eta Turkiak bultzatuta.
Garraio publikorako deskontuak 2026ko otsailaren 20ra arte mantentzea aurreikusi du Bizkaiko Aldundiak
Ahaldun nagusiak iragarri du hobaria zabaltzeko izapideak hasiko dituela, eta Espainiako Gobernuari datorren urterako dituen asmoak argitzeko eskatu dio.
EHUko errektoreak adierazi du Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontu-proiektuak Unibertsitatea paralisira eramango duela
Sailak % 6,3 handitu du unibertsitate publikorako diru-partida (19 milioi euro). Errektorearen arabera, zenbateko horrek urtea galerarik gabe ixteko baino ez du balioko. Joxerramon Bengoetxeak aurrekontuen proiektua berrikusteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.
Garrido: "Aurrekontu kontinuistak izango dira, eta politikak ez badira aldatzen, emaitzak berdinak izango dira"
Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, astearte honetan onartu den 2026rako aurrekontu proiektua "kontinuista" izango da, eta "ez da eraginkorra" izango.