EAEk Espainiako Estatuari ordainduko dion Kupoa 1.532 milioikoa izango da 2026an, % 2,9 gehiago

2025ean 1.407 milioi euro ordaindu ditu guztira, baina ostegun honetan argitaratutako aurrekontuak kalkulatu du aurtengo azken likidazioa handiagoa izango dela, 1.700 milioikoa, hau da, aurreikusitakoa baino 293 milioi gehiago.

comision mixta cupo maria jesus montero pedro azpiazu

Maria Jesus Monteror eta Pedro Azpiazu, Batzorde Mixto batean.

Transferitu gabeko eskuduntzengatik (hala nola Defentsa eta Kanpo Gaiak) 2026an Espainiako Estatuari ordainduko dion kupoa 1.532,9 milioi eurokoa izango dela aurreikusi du Eusko Jaurlaritzak, hau da, urte honetarako hasieran aurreikusitakoa baino % 2,9 gehiago.

Zifrak Eusko Jaurlaritzaren 2026rako aurrekontu proiektuan agertzen dira, zeina ostegun honetan Legebiltzarrari eman zaion. Datorren urterako behin-behineko kupo likidoa 1.590 milioikoa da, baina 57 milioiko konpentsazio batzuk kenduta, 1.532 milioiko hasierako kupo horretan geratzen dira.

Kopurua ez da asko aldatzen urterik urtera, 2022an oinarrizko kupo bat ezarri baitzuten Espainiako eta EAEko administrazioek 2022-2026 bosturtekorako, 1.472 milioi eurokoa.

Oinarrizko zifra horretatik abiatuta, urtero eguneratzen da, Estatuaren gastuen hazkundeagatik eta autonomia-erkidegoak bere gain hartzen dituen eskumen berriengatik egindako doikuntzekin.

Adibidez, 2025ean onartu da Euskadira sei eskumen eskualdatzea, horien artean garrantzitsuena: aldiriko trenbideena. Orain autonomia erkidegoak ordaintzen dituen gaiak dira eta, beraz, kupotik kentzen dira.

2025ean 1.407 milioi euro ordaindu dira guztira, baina ostegun honetan argitaratutako EAEko aurrekontuak kalkulatu du aurtengo azken likidazioa handiagoa izango dela, 1.700 milioikoa, hau da, aurreikusitakoa baino 293 milioi gehiago, eta Euskadik diru estra hori ordainduko du datorren urtean.

Gauzak horrela, 2026an ordainduko den azken zifra hainbat aldagairen araberakoa izango da, hala nola 2026an Estatuan egongo diren aurrekontuak eta Euskadira irits daitezkeen transferentziak, gaur egun gai ekonomiko garrantzitsuak negoziatzen ari baitira, hala nola Bilboko eta Pasaiako portuena.

