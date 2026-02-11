Konpainia elektrikoen bezeroak babesteko neurri-sorta onartu du Espainiako Gobernuak, tartean dei komertzialak debekatzea
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak bultzatutako Errege-Dekretu berriaren arabera, elektromendekoei eta zaurgarriei ezingo zaie argindarra eten ordaintzen ez badute ere, eta kontratuak eteteak ez dute, oro har, zigorrik izango. Halaber, zigorrak aurreikusten dira konpainientzat, arauak hausten dituztenerako.
Ministro Kontseiluak, Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikoko Ministerioak eskatuta, energia eklektikoaren hornidura, merkaturatzea eta elkartzeak arautzen dituen Erregelamendu Orokorra onartu du Errege Dekretu baten bitartez. Erregelamendu horren arabera, elektrizitatea merkaturatzen duten enpresei 6 milioi euro arteko isunak ezar dakizkieke arauak betetzen ez badituzte.
Sara Aegesen Espainiako Gobernuko hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministroak azaldu duenez, dekretu hau “funtsezko pausoa da sistema elektrikoa modernizatu eta egokitzeko, eta kontsumitzailearen babesa indartzeaz” bat, gaiak duen konplexutasunagatik, kontsumitzaileengan mesfidantza sortu ohi duen “merkatura sarbide bidezkoa eta gardena” bermatzen du.
'Telefono bidezko 'spam'-a saihesteko helburuz, testuak, oro har, debekatu egiten ditu publizitatea egiteko edo kontratazio-praktikak egiteko telefono-deiak, baldin eta kontsumitzaileak aldez aurretik berariaz eskatu ez baditu edo konpainiari berak deitzen badio.
Edozein modutan, konpainiek aurrezenbaki zehatz bat eraman beharko dute, kontsumitzaileak jakin dezan dei komertziala dela, eta aurrezenbaki hori ez erabiltzeagatik edo dei ez ziezaioten eskatua zuen bezero bati deituz gero, telekomunikazio konpainiek blokeatu egin beharko dute zenbaki hori.
Kontratuaren baldintzak aldatu ondoren edo kontratazio berri baten ondorioz prezioak aldatzen direnean, enpresak dokumentu independente bat aurkeztu beharko dio kontsumitzaileari, azken fakturan izango dituen ondorioak laburbilduko dituena eta aldatu aurreko eta ondorengo prezioak alderatuko dituen taula bat jasoko duena.
Elektromendekoen babesa
Autonomia-erkidegoek eta toki-erakundeek funtsezkotzat jo ahal izango dituzte gizarte-bonu elektrikoaren onuradunen hornidurak, ordaindu ezean argia moztea saihesteko. Gainera, debekatuta dago kontsumitzaile elektromendekoen hornidura etetea.
Era berean, irakurketa-akatsen ondorengo birfakturazioa berrikusiko da. Bezeroaren aldekoa bada, enpresak behar ez bezala fakturatutako zenbatekoak hurrengo fakturan itzuli beharko ditu, dagozkion interesak gehi % 1,5 aplikatuta. Merkaturatzailearen aldekoa bada, berriz, akatsetik igaro diren hilabeteak bezainbeste hilabetetan banatuko da proportzionalki, gehienez ere urtebetez.
Kontratu-etenek zigorrik ez
Etxeek, eta enpresa txiki eta ertainek (ETE) (15 kW baino gutxiagoko potentzia kontratatua dutenek) edozein unetan deuseztatu ahal izango dituzte kontratuak, zigorrik gabe, beti ere merkatu libreko prezio finkoko kontratu baten urteko lehen luzapena baino lehen egiten ez bada. Kasu horretan, zigorra, gehienez, ekitaldi horretan fakturatzeko dagoen energiaren % 5 izango da.
Kontsumitzaile kaltebera batek Kontsumitzaile Txikiaren Borondatezko Prezioari (KTBP) heltzeko aldaketa eskatzen badu, aldiz, ezingo zaio zigorrik ezarri, ezta hornidura elektrikoarekin batera kontratatutako atxikitako zerbitzuetan ere.
Etxebizitzen errentamenduetan, energiaren benetako erabiltzaileak kontratuaren izena aldatzeko eskaera egite hutsarekin subrogatu ahal izango da KTBP. Subrogazio hori kontratuaren titularrak izan ez baina etxean bizi diren genero-indarkeriaren eta sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeei ere aplikatuko zaie.
Bezeroaren defendatzailea eta doako arreta-zerbitzua
Kontsumitzaileek hornitzaileen aurrean erreklamazioak egiteko bideak ere indartzen ditu dekretuak, bezeroarentzako doako arreta-zerbitzua izan beharko baitute. Erreklamazio eta kexei gehienez ere 15 eguneko epean erantzun beharko zaie.
Merkaturatzaileek lau hilabete izango dituzte xedapen askotara egokitzeko, eta kontsumitzailea babesteko betebeharrak ez betetzeak 600.000 eurotik 6 milioi eurora bitarteko isunak ekar diezazkieke.
Zure interesekoa izan daiteke
Ramiro Gonzalez: "Lehen urratsa, zalantzarik gabe, zorra berregituratzea da, eta hor funtzesko zeregina du SEPIk"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak adierazi duenez, Tubos Reunidosen jarraipenak hartzekodunen inplikazio aktiboa eskatzen du, batez ere Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearena (SEPI). "Enpresak ia bost milioi euro erretzen ditu hilero", nabarmendu du.
Tubos Reunidosen bideragarritasuna bermatzeko "zorraren berregituratzea beharrezkoa da", Bengoetxearen aburuz
Euskadi Irratiko "Faktoria"" irratsaioan eskainitako elkarrizketan, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakariordeak eta Kultura eta Hizkuntza Politikarako sailburuak adierazi duenez, zorraren berregituratze horretan Jaurlaritza "bidelagun" izango da.
Vital Fundazioak 10 milioirekin bat egin du Ayesa Digital erosteko euskal partzuergoarekin
Operazioak garai bateko Ibermaticaren erabakigunea Euskadira itzultzea indartzen du, eta Araban enplegu kualifikatua sortzea aurreikusten du.
Pradalesek aliantza politiko berri bat aldarrikatu du, Europak "benetako autonomia" izan dezan "berrindustrializazioan"
'Bilboko Adierazpena' sinatuta amaitu da 'Leaders Meeting – Fit For The Future' goi-bileraren bigarren edizioa, Bilbon. Europak "oparotasun jasangarria, industria-lehiakortasuna eta autonomia estrategikoa sortzeko" duen ahalmena indartzea eskatzen du agiriak.
Volkswagenen lege urraketen aurrean "isilik" egotea egotzi dio ELAk Nafarroako Gobernuari
Sindikatuaren arabera, Lan Ikuskaritzak "iruzurrean" egindako 146 aldi baterako kontratu atzeman zituen Volkswagen Nafarroan eta 93 kontratu mugagabe egitera behartu zuen enpresa. Oraindik, ez duela agindua bete salatu du ELAk.
Amurrioko Tubos Reunidoseko batzordeak greba mugagabea baztertu eta mobilizazioen egutegi bat adostu du
Langileek bilera egin dute astearte honetan, erabakitzeko enpresak iragarritako 301 kaleratzeei nola egin aurre.
Sindikatuek salatu dute iaz Hego Euskal Herrian 84 lan heriotza jazo zirela
Osalanek, berriz, heriotza 42 zenbatu ditu azarora arte. Sindikatuen arabera, Eusko Jaurlaritzaren zenbaketak ez ditu garraiolarien heriotzak, heriotza ez-traumatikoak edo 'in itinere' gertatzen direnak kontuan hartzen.
Ertzaingaien % 59k gainditu dute psikoteknikoa baremazioa aldatu ondoren
Zupiria sailburuak adierazi du kopuruak aurreko deialdietan baino txikiagoa izaten jarraitzen duela. Halaber, barkamena eskatu du joan den larunbateko proben hasieran izandako atzerapenagatik, eta prozesuak "segurtasun berme guztiak" bete zituela ziurtatu du.
Pradales lehendakariak "norabide berean arraun egiteko" eskatu die eragile guztiei, Tubos Reunidosi laguntzeko
Imanol Pradales lehendakariak Tubos Reunidos "erreferentziazko" enpresatzat jo du, besteak beste, ekonomiaren deskarbonizazioan eta trantsizio energetikoan giltzarri baita, eta azpimarratu du etorkizunean ere hala izaten jarraitu behar duela. "Egoerari aurre egiteko, denok norabide berean arraun egin behar dugu: zuzendaritza, langileak, hornitzaileak, hartzekodunak eta erakundeak", gaineratu du.