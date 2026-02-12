Foru aldundiek 20.324 milioi euro bildu zituzten iaz, urrian aurreikusitakoa baino 231 milioi gehiago
PFEZa aurreko urteetako batez bestekoaren gainetik hazi da (+% 14,2), baina Sozietateen gaineko Zergak % 17,3ko jaitsiera izan du.
Foru aldundiek 20.324,5 milioi euro bildu zituzten iaz, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak (HDEK) urrian egindako aurreikuspena baino 231 milioi gehiago. 2024ko bilketarekin alderatuta, 2.014 milioi euro gehiago dira; hau da, %11ko urte arteko hazkundea.
Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako foru aldundiek eta Eudel Euskadiko Udalen Elkarteak bilera egin dute ostegun honetan, eta 2025eko ekarpenen likidazioa onartu dute.
Oro har, zerga-bilketak 2025ean euskal ekonomiak izan duen “portaera ona” islatu du, Sozietateen gaineko Zerga izan ezik. Hala ere, Noël d’Anjou Ogasun eta Finantzetako sailburuak bileraren ondorengo agerraldian azaldu du urte arteko aldea “baldintzatuta” dagoela, 2024an foru aldundiek mutualistei egindako itzulketek eragin zuten salbuespenezko efektuaren ondorioz; izan ere, horrek PFEZaren bilakaera “gorantz desitxuratzen” du.
2025erako onartutako aurrekontuarekiko exekuzioa % 103,1ekoa izan da; alegia, aurrekontuan jasotakoa baino 605,9 milioi euro gehiago bildu dira. Era berean, behin betiko bilketak gainditu egin du Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak urriaren 13ko bileran onartutako itxiera-aurreikuspena, 231,8 milioi eurotan. D’Anjouk nabarmendu du aurreikuspen horiek “egoera ekonomiko on baten ondorioz” gainditu direla.
Zuzeneko zergen atalean, bi atal nagusiek bilakaera ezberdina izan dute aurreko ekitaldiarekin alderatuta: PFEZa % 14,2 hazi da, aurreko urteetako batez bestekoaren gainetik; Sozietateen gaineko Zergak, aldiz, % 17,3ko jaitsiera izan du, ekonomia- eta enpresa-faktoreen ondorioz.
Zeharkako zergen artean, BEZaren bilketak (Estatuarekiko egokitzapenak barne) % 13,3 egin du gora 2024arekin alderatuta, barne-eskariari eta kontsumoari eutsi izanari esker, baita arau-aldaketen eta hidrokarburoen iruzurrari aurre egiteko neurrien eraginagatik ere.
Fabrikazioaren gaineko zerga bereziei eta plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zergari erreparatuta, zerga horien diru-bilketa orokorra (Estatuarekiko egokitzapenak barne) % 9,1 igo da aurreko ekitaldiaren aldean, batik bat hidrokarburoen gaineko zergaren bultzadaren ondorioz (% 11,8). Nabarmendu behar da, halaber, 2024an zigarreta elektronikoetarako likidoen gaineko zerga ezarri izana.
Zubietako erraustegiko langileek mobilizazioak iragarri dituzte hitzarmen berri baten alde
Salatu dutenez, "langileen osasuna babestuko duen hitzarmena" negozitzeko hainbat saiakera egin dituzte, bana "enpresaren ezezkoa besterik ez" dute jaso.
Ramiro Gonzalez: "Ahal dugun guztia egingo dugu Tubos Reunidosen egoera konpontzeko"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak esan du Aldundia "erabat inplikatuta" dagoela Tubos Reunidosen egoeraren konponbidean, eta azaldu du SEPIri eskatu diola zorraren berregituraketan inplikatzeko eta parte hartzeko.
93 langile finko egingo ditu Nafarroako Volkswagenek, eta lan-erregulazioko espedientea baztertu du
Zuzendaritzak akordioa sinatu du UGTrekin eta CCOOrekin 2026ko produkzio-programa betetzeko. Aurten 262.217 ibilgailu egingo dituztela aurreikusten dute.
Tubos Reunidoseko langileen batzordeak iragarri du lanuzte gehiago egingo dituztela otsail eta martxoan
Enpresak proposatutako negoziazio mahaiekin bat egingo dute lanuzteek: otsailaren 17an, 23an eta 26an eta martxoaren 4an eta 9an. Oraingoan, Trapagarango lantegiak ere bat egingo du mobilizazioekin.
Israeli altzairua saldu diola eta Sidenorren egindako erregistroa baliogabetzea eskatu du Fiskaltzak
Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza da, genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.
Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen egoera onbideratzeko irtenbideak bilatzeko prest dagoela adierazi du
Kongresuan egindako adierazpenetan, Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "eskua luzatuta" duela sektore estrategikoetako enpresen bideragarritasuna bultzatzeko neurriak bilatzeko. EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, ministroak esan du aurretik ere laguntzak jaso izan dituela enpresak: "112 milioi euro kaudimenari laguntzeko funtsaren bidez, 20 milioi euro baino gehiago zortzi finantza-erakundek emanak, ICO abalen lerroari esker, eta ia 10 milioiko laguntzak, industria elektrointentsiboa izateagatik".
Israeli altzairua saltzeagatik Sidenorren gainean zabaldutako ikerketatik banandutako pieza baten sekretua kendu dute
Espainiako Polizia Nazionala Sidenorrek Basaurin duen egoitzara sartu eta hurrengo egunean eman da ebazpen judiziala.
Argindar-konpainien bezeroak babesteko neurri-sorta onartu du Espainiako Gobernuak, tartean dei komertzialak debekatzea
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak bultzatutako dekretu berriaren arabera, elektrodependente eta zaurgarriei ezingo zaie argindarra eten ordaintzen ez badute ere, eta kontratuak eteteagatik ez da, oro har, zigorrik ezarriko. Halaber, aurreikusten da enpresei zigorrak ezartzea, arauak hautsiz gero.
Ramiro Gonzalez: "Lehen urratsa, zalantzarik gabe, zorra berregituratzea da, eta hor funtsezko zeregina du SEPIk"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak adierazi duenez, Tubos Reunidosen jarraipenak hartzekodunen inplikazio aktiboa eskatzen du, batez ere Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearena (SEPI). "Enpresak ia bost milioi euro erretzen ditu hilean", nabarmendu du.