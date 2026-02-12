Herri Dirubideen Euskal Kontseilua
Foru aldundiek 20.324 milioi euro bildu zituzten iaz, urrian aurreikusitakoa baino 231 milioi gehiago

PFEZa aurreko urteetako batez bestekoaren gainetik hazi da (+% 14,2), baina Sozietateen gaineko Zergak % 17,3ko jaitsiera izan du.

18:00 - 20:00

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren bilera. Argazkia: Irekia

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Foru aldundiek 20.324,5 milioi euro bildu zituzten iaz, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak (HDEK) urrian egindako aurreikuspena baino 231 milioi gehiago. 2024ko bilketarekin alderatuta, 2.014 milioi euro gehiago dira; hau da, %11ko urte arteko hazkundea.

Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako foru aldundiek eta Eudel Euskadiko Udalen Elkarteak bilera egin dute ostegun honetan, eta 2025eko ekarpenen likidazioa onartu dute.

Oro har, zerga-bilketak 2025ean euskal ekonomiak izan duen “portaera ona” islatu du, Sozietateen gaineko Zerga izan ezik. Hala ere, Noël d’Anjou Ogasun eta Finantzetako sailburuak bileraren ondorengo agerraldian azaldu du urte arteko aldea “baldintzatuta” dagoela, 2024an foru aldundiek mutualistei egindako itzulketek eragin zuten salbuespenezko efektuaren ondorioz; izan ere, horrek PFEZaren bilakaera “gorantz desitxuratzen” du.

2025erako onartutako aurrekontuarekiko exekuzioa % 103,1ekoa izan da; alegia, aurrekontuan jasotakoa baino 605,9 milioi euro gehiago bildu dira. Era berean, behin betiko bilketak gainditu egin du Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak urriaren 13ko bileran onartutako itxiera-aurreikuspena, 231,8 milioi eurotan. D’Anjouk nabarmendu du aurreikuspen horiek “egoera ekonomiko on baten ondorioz” gainditu direla.

Zuzeneko zergen atalean, bi atal nagusiek bilakaera ezberdina izan dute aurreko ekitaldiarekin alderatuta: PFEZa % 14,2 hazi da, aurreko urteetako batez bestekoaren gainetik; Sozietateen gaineko Zergak, aldiz, % 17,3ko jaitsiera izan du, ekonomia- eta enpresa-faktoreen ondorioz.

Zeharkako zergen artean, BEZaren bilketak (Estatuarekiko egokitzapenak barne) % 13,3 egin du gora 2024arekin alderatuta, barne-eskariari eta kontsumoari eutsi izanari esker, baita arau-aldaketen eta hidrokarburoen iruzurrari aurre egiteko neurrien eraginagatik ere.

Fabrikazioaren gaineko zerga bereziei eta plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zergari erreparatuta, zerga horien diru-bilketa orokorra (Estatuarekiko egokitzapenak barne) % 9,1 igo da aurreko ekitaldiaren aldean, batik bat hidrokarburoen gaineko zergaren bultzadaren ondorioz (% 11,8). Nabarmendu behar da, halaber, 2024an zigarreta elektronikoetarako likidoen gaineko zerga ezarri izana.

Eusko Jaurlaritza Bizkaia Araba Gipuzkoa Gipuzkoako Foru Aldundia Arabako Foru Aldundia Bizkaiko Foru Aldundia Ekonomia

