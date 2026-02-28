LAN-GATAZKA
Gipuzkoako zahar-etxeetako erabiltzaileen senideek grebaren ondorioak salatu dituzte

Familiares de usuarios de las residencias de Gipuzkoa denuncian las consecuencias de la huelga
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako zahar-etxeetako adinekoek jasotzen duten zaintza gero eta prekarioagoa dela salatu dute adinekoen senideek. Gipuzkoako egoitza eta eguneko zentroetako langileek 110 egun daramatzate greban, hitzarmen berri baten alde.

Gipuzkoa Lan gatazkak Lana Ekonomia

