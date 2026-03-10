Automozioa
Mercedesen VLE berria Gasteizen fabrikatuko dute

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mercedes Benzek monobolumen VLE ibilgailu berria aurkeztu du astearte honetan Stuttgarten (Alemania). Erabat elektrikoa da eta Gasteizko lantegian egingo dute.

