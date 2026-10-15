AHTa lur gainetik iritsiko da Gasteizera "hasieran" eta lanak 2028an hasiko dira
Etorkizunean abiadura handiko trena lurperatzeko datarik ez dagoela salatu du Arabako ahaldun nagusiak, eta Gasteizko alkateak, bere aldetik, 150 ibilgailurentzako aparkalekua egitea onartu dela iragarri du.
El proyecto de llegada del Tren de Alta Velocidad a Vitoria-Gasteiz llegará "inicialmente en superficie", con un futuro soterramiento para el que no hay plazos, y contempla una estación con un vestíbulo soterrado de 6.000 metros cuadrados y un aparcamiento de 200 plazas. La inversión prevista es de 300 millones de euros y Adif prevé licitar las obras en 2028.
Abiadura Handiko Trena Gasteizera, lur gainetik iritsiko da, eta ez lur azpitik, hasieran aurreikusi bezala. Gasteizen bildu dira espainiako gobernu ordezkariak, Jaurlaritza eta Arabako foru aldundiarekin. Erabakia, noski, ez da Ramiro Gonzalez ahaldun nagusiaren gustukoa izan. Iñaki Odriozola, bilera jarraitzen. Arratsalde on!
Abiadura Handiko Trena (AHT) lur gainetik iritsiko da Gasteizera hasiera batean, eta ez lur azpitik hasieran aurreikusi bezala. Etorkizunari begira AHTa
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Abiadura Handiko Trena Gasteizera iristeko proiektuak 6.000 metro karratuko lurpeko atondoa eta 200 plazako aparkalekua dituen geltoki bat aurreikusten du, 300 milioi eurokoinbertsioarekin. Adifek obrak 2028rako lizitatzea aurreikusten du.
Gasteizko alkate Maider Etxebarria pozik agertu da egindako aurrerapenengatik eta Espainiako Gobernuak proiektua bizkortzeko hartutako konpromisoagatik. Gainera, bi solairuko aparkalekua jartzeko eskaera onartu dutela nabarmendu du: lehenengoak 50 plaza ditu, batez ere mugikortasun murriztua duten pertsonentzat, eta bigarrenak 150. "Gasteizek ezin du gehiago itxaron, geltoki egokia behar dugu", adierazi du.
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak ohartarazi duenez, proposamenak lurrazaleko trenaren iritsierari eusten dio, eta ezdu argitu noiz egingo den lurperatzea. Adifek hitz eman du beste kontseilu bat deituko duela jarduketen kronograma bat egiteko, salgaien saihesbidea barne, baina ez dago data zehatzik trenbidearen integrazioa osatzeko.
Bestalde, Santanok defendatu du proiektuak aurreikusitakoaren arabera egiten duela aurrera, eta beharrezkoa dela lanak bizkortzea , 2036rako aurreikusitako bidaiari kopuruaren igoerarenaurrean. Azaldu du jarduketa faseka egingo dela, eta azpimarratu du lurperatutako ataria, hiriarekin lotzeko pasabideak eta aparkalekua proposamen berriaren parte direla, Vitoria-Gasteiz geltoki egoki batez hornitzeko abiadura handiaren etorrerarako.