Aste Nagusia
Juan Mari Aburtok Aste Nagusi zirraragarri, aske eta seguru baten alde egin du

El alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto desea que la ciudadanía disfrute de Aste Nagusia en un ambiente de libertad y seguridad. Sostiene que la Comisión de Fiestas se encarga de aunar diferentes puntos de vista para que estas sean “las mejores fiestas del mundo”. En esta entrevista, ha apelado al respeto y la convivencia para disfrutar en armonía de Aste Nagusia.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko alkate Juan Mari Aburtok herritarrek Aste Nagusiaz askatasun eta segurtasun giroan gozatzea nahi du. Horren arabera, Jai Batzordea ikuspuntu ezberdinak batzeaz arduratzen da, "munduko jairik onenak" izateko. Gainera, errespetua eta bizikidetza eskatu ditu, Aste Nagusiaz harmonian gozatzeko.

Juan Maria Aburto Bilbo Bilboko Udala Jaiak Uda Aisia Bilboko Aste Nagusia 2025 Euskadi Turismo Gizartea

