suteak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Milaka hektarea kiskali dira eta pertsona ugari ebakuatu dituzte Galizian eta Gaztela eta Leonen suteen eraginez

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Herritar asko kezkatuta eta ezinean agertu dira beren etxeak erretzen ari direlako. Ponferrada inguruetatik 300 lagunetik gora ebakuatu dituzte, eta 3.000 herritar daude etxetik kanpo Leonen. Galizia osoan, 18 sute handi daude oraindik piztuta, eta 43.500 hektarea erre dira jada.

Galizia Galiziako Xunta Espainia Espainiako gobernua Bero-boladak Eguraldia Alerta Meteorologikoak Gizartea

Albiste gehiago gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ongi Etorri Errefuxiatuakek "giza eskubideen urraketa sistematikoa" salatu du, Gorlizko eta Plentziako hondartzetan

Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformak 'Marea Horia' ekimenaren edizio berri bat aurrera eraman du Gorlizko eta Plentziako hondartzetan, "munduan ematen ari den giza eskubideen urraketa sistematikoa salatzeko". Manifestazioan hildako migratzaileak gogoratu dituzte lore-eskaintza sinboliko batekin eta manifestu bat irakurrita. Plataformak "gerra-politikak eta migratzeko eskubidea erabiltzen dutenen aurkako bazterketa-neurrien amaiera" eskatu du.

Gehiago kargatu