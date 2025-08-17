SUTEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

LABek aurrekontu handiagoa eskatu du Nafarroako baso-suhiltzaileentzat

Baso-suhiltzaileen "ahalegin handia" eskertu du sindikatuak, baita uda honetan suak itzaltzen lagundu duten nekazarien, herritarren eta elkarteen babesa ere.

(Foto de ARCHIVO) Dos bomberos trabajan para impedir que el incendio se propague, a 10 de agosto de 2025, en Carcastillo, Navarra (España). El incendio iniciado en la noche del sábado 9 de agosto en un pinar situado junto a la carretera entre Carcastillo y Figarol, en el Llano de Larrate, sigue afectando a las áreas de pino carrasco. A las 8 horas de este domingo ha ascendido a 2 la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA), y en este momento, lo que más preocupa son las altas temperaturas que están tensionando a toda la Comunidad Foral, junto con factores como el viento, la orografía del terreno y la abundancia de follaje que actúa como combustible. Eduardo Sanz / Europa Press 11 AGOSTO 2025 10/8/2025

Suhiltzaileak, baso-sute batean lanean. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Baso-suhiltzaileentzako aurrekontua "nabarmen" handitzeko eskatu dio igande honetan LAB sindikatuak Nafarroako Gobernuari, plantilla handitzeko eta baso-suteak saihesteko kanpainak luzatzeko, besteak beste. Hala, udazkenean eta neguan prebentzio-lanak egin ahal izateko eta udan sor litezkeen suteak minimizatzen laguntzeko ezinbesteko neurria dela esan du LABek.

Suhiltzaileek egunotan egindako "ahalegin handia" eskertu egin du sindikatuak, baita udako suak itzaltzen lagundu duten nekazarien, herritarren eta elkarteen babesa ere.

LABek gogorarazi duenez, 2022ko suteak izan zirenetik "ia ez da hobekuntzarik izan", eta baso-kanpainak ia iraupen bera du: 115 egun udan, eta bederatzi hilabete baino gutxiago urtean.

"Udako kanpainatik kanpo 42 baso-suhiltzaile bakarrik daude jardunean, eta horiek Nafarroako iparraldeaz arduratzen dira soilik", azpimarratu du LABek. Horrek ia babesik gabe uzten ditu Nafarroa erdialdea eta hegoaldea, prebentzio lan handiagoa egin daitekeen arren.

Plantilla handitzeak hainbat lan egiteko aukera emango luke, hala nola, agindutako erreketak, putzuak eta hidranteak egokitzea, sastrakak garbitzea, suebakiak egitea eta hiriguneetan babes-neurriak hartzea, LABek nabarmendu duenez. Era berean, lan-egonkortasunik ezaren ondorioz, profesional askok lana utzi edo galdu dutela ohartarazi du.

"Suteak aldatu egin dira azken 20 urteetan, baina langileak eta euren egoera ez dira aldatu", salatu du sindikatuak, eta Foru Gobernuari basogintza sektorean zaintza indartzeko taldea martxan jartzeko eskatu dio. Talde hori eratzea adostuta dago, baina oraindik "geldirik" dago.

Suteak Suhiltzaileak Nafarroa Nafarroako Gobernua Bero-boladak Alerta Meteorologikoak lab sindikatua Salaketak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu