Emakume bat hil da A-12 errepidean, Torres del Rion
Emakumearen ibilgailua bide bazterrean zegoen, eta kamioiak talka egin du haren aurka.
Emakume bat hil da astelehen honetan A-12 autobidean, Torres del Rion (Nafarroa), auto batek eta kamioi batek talka eginda, 112 Sos Nafarroak jakitera eman duenez.
Emakumearen autoa bide bazterrean zegoen, eta kamioiak haren aurka talka egin du. Bi ibilgailuak irauli egin dira. Emakumea, autoan zihoan bakarra, harrapatuta geratu da.
Istripua 12:00ak aldera izan da, A-12 errepideko 69,5 kilometroan. Lizarrako suhiltzaileak, bizi-euskarri aurreratuko bi anbulantzia, helikoptero medikalizatua eta Foruzaingoa bertaratu dira. Autobia itxita egon da 12:44tik 14:05 arte.
