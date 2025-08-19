SUTEAK ESPAINIAN
Abuztuan bakarrik suak 340.000 hektarea kiskali ditu Espainian, Copernicus zerbitzuaren arabera

Datuen arabera, Espainiako sute-urterik txarrena litzateke 2025a, 2022ko urte latza ere gaindituz. Orduan, abuztura arte, 200.000 hektarea inguru erre ziren.

A Ruan (Ourense) izandako sutean suak inguratu duen familia bat bere etxebizitzaren kanpoaldean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Suteek Espainia kiskaltzen jarraitzen dute. Dozenaka sutek bizi-bizi jarraitzen dute oraindik ere, eta milaka pertsona, etxetik kanpo daude. Urte hasieratik dagoeneko Espainiar estatuan 375.000 hektareatik gora erre direla kalkulatu du Copernicus zerbitzuak, eta abuztuan soilik, 340.000 hektarea. Ideia bat egite aldera. Gipuzkoa osoa eta Arabaren erdia baino gehiago erretzea litzateke hori, bi aste pasatxoan.

Oraindik behin behineko datuak badira ere, hau baieztatuz gero, 2025a XXI. mendeko suteen urterik txarrena litzateke, 2022a ere gaindituz; orduan, abuztura arte, 200 000 hektarea baino gehiago erre ziren.

Datuei erreparatuta, uztailaren 29an 41.903 hektarea zeuden kiskalita, baina, hilaren 7tik aurrera, kopurua 47.302ra igo zen. Beraz, kopuruak izugarri egin du gora azken egunetan, 382.607ra iritsi arte, bi aste pasatxo horietan 340.000 hektarea inguru erre baitira. 

Sara Aagesen hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministroak adierazi duenez, eskurs dituen datuen arabera, abuztuaren 10era arte 138.000 hektarea zeuden kiskalita, baina onartu du datuek okerrera egingo dutela.

Galizia, Gaztela eta Leon eta Extremadura astintzen ari den sute-oldeak ebakuazio masiboak eragin ditu, gutxienez lau hildako utzi ditu eta aireko eta giza baliabideak inoiz ez bezala mugiarazi ditu.

