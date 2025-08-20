SUTEAK
400.000 bat hektarea erre dira urtea hasi denetik baso-suteetan Espainian, gehienak abuztuan

Copernicus Europar Batasuneko programak asteazken honetan zabaldutako datuen arabera, dagoeneko 391.581 hektarea erre dira aurten Espainian. Iaz 42.615 hektarea kiskali ziren erregistratutako 219 baso-suteetan. 

incendio larouco ourense efe
Ourenseko sute aktiboetako bat. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainia astintzen ari diren baso-suteek itzali gabe jarraitzen dute, eta urtea hasi denetik  391.581 hektarea erre dira dagoeneko, Copernicus Europar Batasuneko programaren menpeko EFFIS agentziak asteazken honetan emandako datuen arabera. 

Abuztua hasi zenetik baso-suteen aurka lanean ari dira, bereziki, Gaztela eta Leonen, Galizian eta Extremaduran. 

Kaltetutako azalera kontuan hartuta, 2025a azken 30 urteetako okerrena izaten ari da. Iaz, 42.615 hektarea erre ziren erregistratutako 219 baso-suteetan; 2023an 91.220 hektarea, 371 suteetan, eta 2022an, 306.555 hektarea, 493 suteetan. 

2025eko datuak baino okerragoak aurkitzeko 1994. urtera arte egin behar da atzera. Orduan, 437.602,50 hektarea erre ziren. 

Tenperaturek behera egin dute eta suteen egoerak hobera egin du, baina 22 suk bizi-bizi jarraitzen dute
Abuztuko baso-suteek kaltetutako 10 herritatik ia 9k populazioa galdu dute mende hasieratik
