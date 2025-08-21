Aste Nagusia
Bilboko Konpatsek eraso sexisten aurkako elkarretaratzea egin dute

Concentración de Bilboko Konpartsak
18:00 - 20:00
Bilbo, gaur arratsaldean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Arriaga Antzokiaren aurrean egindako elkarretaratze jendetsu batean, Bilboko Konpartsek azken egunetan izandako eraso sexisten aurka egin dute. Aste Nagusiaz gozatzeko gonbitea luzatu diete herritarrei, baina erasotzaileei etxean geratzeko eskatu diete.

Sexu erasoak Bilboko Aste Nagusia 2025 Bilbo Gizartea

