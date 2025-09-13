Espainiako Vuelta aldarrikatzaileena arratsaldean iritsiko da helmugara, aurrekaririk gabeko segurtasun dispositibo batekin
Madrilen bukatuko da gaurko etapa, eta manifestazio ugari deitu dituztela ikusita, dispositibo berezi bat antolatu dute. Protesta horietara Palestinako banderak eramateko deia egin dute antolatzaileek.
Espainiako Itzuliaren 90. edizioak bere azken etapari ekingo dio igande honetan. Aurtengoan protestak izan dira protagonistak; alegia, Israel-Premier Tech taldearen parte-hartzearen eta Gazako genozidioaren aurkakoak.
Lasterketa Madrilen amaituko da, protesta berrien deiaren aurrean. Horregatik, poliziak dispositibo berezi bat antolatu du, aurrekaririk gabeko blindajea bereziarekin.
Itzulian izandako protestak 20 bat atxiloturekin amaitu dira, desordena publikoengatik. Horiekin batera, protesta baketsuak ere izan ziren atzo, azken-aurreko etapan. Becerril de la Sierran, helmugatik 18 kilometrora, pertsona talde batek errepidea moztu zuen eta pelotoia atzeratzea eragin zuen. Hala ere, Poliziak manifestariak atxiki eta La Vuelta erabat geldiaraztea saihestu zuen.
Azken etapako ibilbidea
Protestak azken etapan ere errepikatuko dira. Madrilgo etapa 5 milometro murriztu dute, Aravacako pasabidea kenduz, eta, beraz, 106 kilometro izango ditu oraingoan.
Hain zuzen ere, 21. etapa Alalpardon hasiko da, 16:40an, eta 19:22 inguruan amaituko da Madrilen. 20:30ean Madrilgo Cibeles plazan sari banaketa egingo da.
Eskupeko agerpena
Ibilbidean zehar hamar bat protesta daude deituta, eta kufiyekin eta Palestinako banderekin bertaratzeko deia egin dute antolatzaileek. Lehenengoa Alpardon izango da, bertan 16:40an irteera neutralizatua aurreikusita baitago.
3500 biztanle baino ez dituen herri txiki honetan,14:40tik aurrera deitu dituzte herritarrak Alcala kalean, M-123 errepidearekin bat egiten duen puntuan. Protesta horiek Algeten, San Sebastian de los Reyesen eta Alcobendasen ere egingo dituzte, tropela hiriburura iritsi aurretik.
Hala ere, Madril hirian espero dira manifestari gehienak. Protesta nagusiak Atochan, Callaon eta Floridako San Antonio ermitan antolatuko dira. Kasu horietan, deialdia 18:00etatik aurrera egingo da, baina gutxienez bi ordu lehenago joateko deia egin dute antolatzaileek.
Aurreko etapetan, batez ere Bilbokoan eta Galiziakoan, erregistratutakoak bezalako gertakariak gerta daitezkeenez, segurtasun-dispositibo handia jarriko da martxan, 2 300 kide ingururekin, NATOren 2022ko goi-bileran aktibatutakoa baino handiagoa.
Alderdi politikoak ere bertan izango dira. Mas Madrid eta Podemos alderdiek protestetan parte hartzeko deia egin dute; Espainiako Gobernuak eta PSOEk, berriz, Gazako Zerrendako "genozidioaren" aurrean "bidezko" defendatu dute.
B ien bitartean, hiriburuko alkateak, Jose Luis Martinez-Almeidak, ohartarazi du taldeen osotasuna eta bertaratuen segurtasuna bermatu behar direla, eta, beraz, gerta daitezkeen indarkeriazko ekintzak "erreprimitu" egingo direla, adierazpen "legitimoak" errespetatzen dituen arren.
