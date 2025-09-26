KLIMA-ALDAKETA
"Neurri horien aurkako jarrerek negoziazioa zailtzen dute eta Europar Batasunak bloke moduan duen indarra apaldu egiten da"

18:00 - 20:00
EITB
author image

Ane Santesteban | EITB

Azken eguneratzea

Mundu mailako berotzearen ondorioz neurriak hartzea premiazkoa bada ere, Europar Batasuneko potentzia handiek, hala nola Frantziak, Alemaniak, Italiak eta Poloniak, uko egin diote 2040rako berotegi-efektuko isurketak % 90 murrizteko Europako Batzordearen proposamenari. Jon Sampedro BC3ko ikertzaileak azaldu du zeintzuk izan diren neurria ez babestearen arrazoi nagusiak.

Klima Aldaketa Alerta Meteorologikoak Europar Batasuna Kutsadura Gizartea

