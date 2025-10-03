GIPUZKOA
Getariako atun gorriaren haztegian gizendutako lehen aleak portura eraman dituzte

Gezi moduko lantza bat erabili dute atun horien estresa txikitu eta haragia ahalik eta gozoena izan dadin. Atun gorriak portura eraman dituzte, eta bertan pisatu, neurtu eta aztertu dituzte. Orain, proiektua fase berri batean sartuko da.

