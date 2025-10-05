Osasuna
Obesitatearen tratamendua goitik behera aldatu duten botika berriak agertu dira azken urteetan

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Berez, diabetesari aurre egiteko sortu ziren, baina pisua galtzeko ere eraginkorrak direla erakutsi dute. Baina, nola funtzionatzen dute, eta zein kasutan hartu behar dira? Zalantzak argitzen saiatu gara adituekin.

Osasuna Gaixotasunak Euskal Autonomia Erkidegoa Zientzia Gizartea

