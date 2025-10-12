RADIO EUSKADI
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eskisabelek "arkitektura juridiko berri bat" eskatu du "behar bezalako hizkuntz politikak egin ahal izateko"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak azpimarratu du "aspalditik" aldarrikatzen dutela bi hizkuntza ofizialak jakin behar izatea enplegu publikorako sarbidea izateko. Gainera, gogorarazi du eskubide bat eskubide izateko "bizimoduaren eremu guztietan"  izan behar dela "gauzagarri".

Euskara Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Efectos que las lluvias torrenciales han provocado en Los Alcázares, a 11 de octubre de 2025, en Los Alcázares, Murcia (España). Los Alcázares ha sufrido graves inundaciones a causa de intensas lluvias provocadas por la DANA 'Alice'. En apenas doce horas se han acumulado más de 150 litros por metro cuadrado, colapsando canales y ramblas como la de La Maraña y desbordando el canal del Postrasvase. Edu Botella / Europa Press 11 OCTUBRE 2025;INUNDACIONES 11/10/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

'Alice' depresio isolatuak alerta egoeran jarri du penintsulako Mediterraneoko kostaldea

Alice goi-geruzetako depresio isolatuak euri-jasak eta uholdeak utzi ditu Mediterraneoko kostaldeko herri askotan, bereziki Valentziako Erkidegoan, Murtzian eta Balearretan. Valentziako Erkidegoa izan da kaltetuenetako bat, Gandiako (Valentzia) hainbat tokitan metro koadroko 110 litro baino gehiago pilatu baitituzte lau orduan. Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) alerta aktibatu du, eta prezipitazioak astelehenera arte izango direla iragarri du.

Gehiago kargatu