Etxeko langileen arriskuen prebentzioa: nola bete araua?
Azaroaren 14tik, etxeko langile bat kontratatuta dutenek, nahitaez, txosten bat bete behar dute laneko arriskuak ebaluatzeko. Hauek dira behar bezala egiteko gakoak.
Azaroaren 14tik, etxeko langile bat kontratatuta dutenek, nahitaez, txosten bat bete behar dute laneko arriskuak ebaluatzeko. Hala ere, plataformak arazoak izan ditu lehen egunean, Lan Ministerioaren arabera.
Ministerioak berak jakinarazi duenez, webguneak eraso informatikoa jasan du ostiral honetan, eta bertan behera utzi du txosten hori egiteko prozesua.
Hauek dira horri buruz jakin beharrekoak:
Zein araudik babesten du betebehar hori?
Etxeko segurtasunari eta osasunari buruzko errege-dekretuak 6 hilabeteko epea ezarri du arriskuen ebaluazioa egiteko, plataforma martxan jarri zenetik. Horrenbestez, enplegatzaileek ebaluazioa osatu eta beharrezko neurriak aplikatu behar izan dituzte azarorako.
Non egin izapideak?
Ebaluazioa Prevencion10 (www.prevencion10.es) plataforman egiten da, Etxeko prebentzioa atalean. Bertan, enplegatzailearen eta langilearen datuak sartu behar dira. Webguneak, arriskuak hautemanez gero, ebaluazioa sortzen du eta hobekuntzak iradokitzen ditu. Hala ere, ostiralean arazoak izan dira eskaera handia izan delako.
Zer dokumentazio behar da?
Prozesua amaitutakoan, "Laneko arriskuen prebentziorako plana" deskargatu behar da. Enplegatzaileak sinatu, eta ikuskapenak egiteko gorde behar du. Tresnak informazio materialak eta doako telefono bidezko arreta ere eskaintzen ditu.
Ba al dago beste betebeharrik?
Legeak aurreikusten du prebentzioaren eta borondatezko osasun azterketen arloko prestakuntza, baina neurri horiek SEPEk ikastaroak garatzeko eta osasun-sisteman sartzeko zain dira.
Nori eragiten dio?
Etxeko langileak kontratatzen dituztenek bete behar dute. Espainian 348.000 langile inguru daude erregimen horretan afiliatuta. Hala ere, kolektiboa 463.000 pertsonatik gorakoa da, eta horrek agerian uzten du altarik gabeko langile asko daudela.
Zigorrik egon daiteke?
Bai. Plana sinatuta ez izateak edo prebentzio-neurriak ez aplikatzeak 45 eta 49.180 euro bitarteko isunak ekar ditzake, larritasunaren arabera.
Zure interesekoa izan daiteke
Lehendakariak eta hautatzaileak bertso batekin esan dute: "Herria gogotsu dago"
Imanol Pradalesek selekzioari buruz galdetu dio Jagoba Arrasateri, baloia pasatuta txanda eman aurretik. Arrasatek, berriz, Palestinari babesa adierazi dio, eta ofizialtasuna lortzeko bidean aurrera egitearen alde egin du.
"Geroa eraikiz" ospatuko dute Herri Urrats 2026ko maiatzaren 10ean
Ipar Euskal Herriko ikastolen jaiak "geroa eraikiz" lelopean ospatuko du 2026ko edizioa.
Euskal selezioa vs Palestina
San Mames estadiotik zuzenean.
Euskal Selekzioa-Palestina norgehiagoka ikusteko gogoak eta ilusioa agerikoak dira euskal zaleen artean
ETB1en zuzenean eskainiko da bakearen eta elkartasunaren aldarria egin asmo duen neurketa, larunbat honetan, 20:20an hasita. Halaber, eitb.eus-en, Euskadi Irratian, Radio Euskadin eta Radio Vitorian ere horren jarraipen zabala egingo da.
Palestinarekin Elkartasuna plataformak "probokatzeari uzteko" eskatu dio Zupiria sailburuari
"Kriminalizazio kanpaina bertan behera uzteko" eskatu diote Segurtasun sailburuari. Palestinarekin Elkartasuna plataformako kideen hitzetan, "guztiz kontraesankorra da biharko partida normaltasunez eta istilurik gabe joatea nahi duela esatea, eta, aldi berean, partidaren aurreko egunetan tentsioa areagotzen eta antolatzaileak probokatzen aritzea". "Badirudi Eusko Jaurlaritzak bihar istiluak izatea nahi duela", gaineratu dute.
Noiz piztuko dituzte Gabonetako argiak Hego Euskal Herriko hiriburuetan?
Bilbo, Iruñea, Donostia eta Gasteiz apaingarriz josita daude jada, eta hiriburu batzuek Gabonetarako egitaraua iragarri dute dagoeneko.
Epaileak auzipetu egin du Iñigo Errejon, Elisa Mouliaa aktoreari ustez egindako sexu-erasoagatik
Instruktoreak hamahiru hilabeteko ikerketaren ondoren hartu du erabakia. Hilabeteotan deklarazioa hartu die Errejoni, Mouliaari, lekukoei eta psikiatrei. Epaileak "koherente" ikusi du Mouliaaren lekukotza; Errejonek, berriz, ukatu egin du leporatzen zaion erasoa egin izana.
172.000 pertsonak dute diabetesa EAEn, eta herritarren % 7,5i eragiten die
Urtero 9.000 kasu diagnostikatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 2 motakoa da hedatuen dagoena (diabetes gaixoen % 90).
Hil egin da Barakaldoko sutean leiho batetik erori zen gizona
48 urteko gizona Gurutzetako Ospitalera eraman zuten, larri, sugarretatik ihesi leiho batetik erori ostean. Beste hiru gizon zauritu ziren atzo goizaldean El Carmen kalean izandako sutean.