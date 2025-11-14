Arau berria
Etxeko langileen arriskuen prebentzioa: nola bete araua?

Azaroaren 14tik, etxeko langile bat kontratatuta dutenek, nahitaez, txosten bat bete behar dute laneko arriskuak ebaluatzeko. Hauek dira behar bezala egiteko gakoak.

Etxeko langileentzako arriskuen prebentziorako plana. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Azaroaren 14tik, etxeko langile bat kontratatuta dutenek, nahitaez, txosten bat bete behar dute laneko arriskuak ebaluatzeko. Hala ere, plataformak arazoak izan ditu lehen egunean, Lan Ministerioaren arabera.

Ministerioak berak jakinarazi duenez, webguneak eraso informatikoa jasan du ostiral honetan, eta bertan behera utzi du txosten hori egiteko prozesua. 

Hauek dira horri buruz jakin beharrekoak:

Zein araudik babesten du betebehar hori?

Etxeko segurtasunari eta osasunari buruzko errege-dekretuak 6 hilabeteko epea ezarri du arriskuen ebaluazioa egiteko, plataforma martxan jarri zenetik. Horrenbestez, enplegatzaileek ebaluazioa osatu eta beharrezko neurriak aplikatu behar izan dituzte azarorako.

Non egin izapideak?

Ebaluazioa Prevencion10 (www.prevencion10.es) plataforman egiten da, Etxeko prebentzioa atalean. Bertan, enplegatzailearen eta langilearen datuak sartu behar dira. Webguneak, arriskuak hautemanez gero, ebaluazioa sortzen du eta hobekuntzak iradokitzen ditu. Hala ere, ostiralean arazoak izan dira eskaera handia izan delako.

Zer dokumentazio behar da?

Prozesua amaitutakoan, "Laneko arriskuen prebentziorako plana" deskargatu behar da. Enplegatzaileak sinatu, eta ikuskapenak egiteko gorde  behar du. Tresnak  informazio materialak eta doako telefono bidezko arreta ere eskaintzen ditu.

Ba al dago beste betebeharrik?

Legeak aurreikusten du prebentzioaren eta borondatezko osasun azterketen arloko prestakuntza, baina neurri horiek SEPEk ikastaroak garatzeko eta osasun-sisteman sartzeko zain dira.

Nori eragiten dio?

Etxeko langileak kontratatzen dituztenek bete behar dute. Espainian 348.000 langile inguru daude erregimen horretan afiliatuta. Hala ere, kolektiboa 463.000 pertsonatik gorakoa da, eta horrek agerian uzten du altarik gabeko langile asko daudela.

Zigorrik egon daiteke?

Bai. Plana sinatuta ez izateak edo prebentzio-neurriak ez aplikatzeak 45 eta 49.180 euro bitarteko isunak ekar ditzake, larritasunaren arabera.

Eskubide berriak etxeko langileentzat: doako azterketa medikoak eta arriskuen ebaluazioa
