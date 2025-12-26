Euskara
Euskalgintzaren Kontseiluak azken deia egin du larunbateko Bilboko ekitaldira mobilizatzeko

Gizarte-erakundeen bilguneak zabaldutako prentsa-oharraren arabera, Bilbao Arenako hitzorduak euskararen "pizkunde" berri baterako “txinparta” izan nahi du
Euskalgintzaren Kontseiluak azken deia egin du larunbat honetan, abenduaren 27an, Bilbao Arenan egingo den ekitaldira, euskaltzaletasuna Bilbora mobilizatzeko asmoz. Kontseiluaren arabera, hitzorduak euskararen "pizkunde" berri baten aldeko “txinparta” piztea du helburu, aldarrikapena eta euskal kultura uztartuz.

Gizarte-erakundeen bilguneak azaldu duenez, ekitaldia aldarrikapenez betea izango da, eta euskal kulturaren eta euskalgintzaren alorretako erreferente ugariren ekarpenekin osatuko da.

Besteak beste, Ramon Agirre, Miren Gaztañaga, Itziar Ituño, Edurne Azkarate eta Olaia Aguayo aktoreek parte hartuko dute; musikarien artean izango dira Gorka Urbizu, Gontzal Mendibil, Maia Iribarne, Miren Narbaiza ‘Mice’, Joseba Tapia, Amets Aranguren, Anari, Beñat Goitia ‘Benizze’ eta Julen Goldarazena ‘Flako Fonki’; eta bertsolaritzan, Ane Labaka eta Sustrai Colina.

Kontseiluak hiru arrazoi nagusi nabarmendu ditu mobilizaziorako: euskaltzaletasunaren indar eta batasunaren erakustaldi sendoa egitea, euskararen normalizazioa eta biziberritzea gizarte osoaren ardura dela azpimarratzea, eta hizkuntza-politiketan beharrezkoa den jauzi kualitatiboa bultzatzea. Horiez gain, azken asteetan auzitegietatik etorritako euskararen aurkako erabakiei erantzuteko beharra ere azpimarratu dute.

Ekitaldiak babes zabala jaso du, eta ordezkaritza politiko, sindikal eta sozial anitza espero dute antolatzaileek, euskararen aldeko irudi indartsua osatzeko.

Azken sarrerak www.pizkundea.eus atarian eta ekitaldia hasi aurretik leihatiletan eskuratu ahal izango dira, aforoa bete arte. Ateak 16:00etan irekiko dira, eta ekitaldia 17:00etan hasiko da.

Euskaltzaletasunaren giharra indartu, euskararen pizkunde berri bat abiatzeko
Kontseilua Euskara Gizartea

