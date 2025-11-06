Gorde
Euskaltzaletasunaren giharra indartu, euskararen pizkunde berri bat abiarazteko

“Euskaltzaleon garaia da” izenburuko adierazpena aurkezteko agerraldia egin du Euskalgintzaren Kontseiluak, Arantzazuko Santutegian. Euskararen pizkunde berri baterako abiapuntua jarri nahi da, eta horretarako, abenduaren 27an Bilbao Arena milaka euskaltzalez betetzeko deia egin dute berriro.
author image

Idoia Alberdi Etxaniz | EITB

Azken eguneratzea

Euskaltzaletasunaren muina itxaropena delako, euskaltzaletasuna lehen lerrora ekarri eta herritarren artean itxaropenaren txinparta zabaldu. Modu horretan abiarazi nahi du Euskalgintzaren Kontseiluak  hizkuntzaren pizkunde berri bat. Azken hamarkadetan egindako bideari zintzo begiratu, ondo zein gaizki egindakoetatik ikasi eta bide berriak abiatu.

Mezu hori dago jasota “Euskaltzaleon garaia da” goiburupean, Arantzazun (Oñati) gaur arratsaldean aurkeztu duten adierazpenean. Euskalgintzako hainbat eragile bildu dira, pizkunde berri baterako abiapuntua izatera datorren ekimena babestera. “Ez gaude ausaz Arantzazun, euskara mundu garaikidera lotu zuen (lehen) pizkunde horren aterbe nagusi izan delako baizik: mundua euskaraz pentsatzeko, egiteko, gozatzeko, bizitzeko ekimenen (h)abialeku behinena”, esan dute.

Itxaropena. Hitz hori agertzen da, behin eta berriz, Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak irakurri duen agirian. Zailtasunei eta garai ilunei aurre eginez, euskara gaur egunera arte ekartzeko bidea egin zutenen lana gogoratu dute, esperantzari atea zabaltzeko: euskara larrialdi linguistikoan dagoen honetan, euskaltzaleak aktibatu eta itxaropenerako deia egitea baita helburua. “Baina itxaropena ez da zain egotea. Itxaropena, euskaltzale horiek denek erakutsi diguten bezala, egitea da. Beraz, ekiteko garaia da”, esan du Eskisabelek. 

Eta horrekin batera, euskaltzaletasuna da bereziki nabarmendu duten beste kontzeptua. Mundua “hain aldrebes” dagoen garaiotan, azaldu dute “oinarrizko jarrera politiko bat” dela euskaltzale izatea, eta herritarren eguneroko keinu eta erabakien garrantzia nabarmendu ondoren, erakundeen arduran jarri dute begirada. Jauzia ematea eskatu dute. “Hizkuntza-politika anbiziotsu eta sendoak behar ditugu”.

Euskalgintzaren Kontseiluak abenduaren 27an Bilbao Arenan antolatu duen ekitaldia izango da euskararen pizkundearen berriaren hasiera irudikatu nahi duena. Euskaltzale guztiei bertaratzeko deia egin diete, eta gogorarazi dute sarrerak Pizkundea atarian erosi daitezkeela. 

