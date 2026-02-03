Hiru pertsona atxilotu dituzte, horietako bat larri zaurituta, Obanoseko etxebizitza batean izandako leherketa batean
Lehen hipotesien arabera, hiru atxilotuak leherketa eragin zuen osagairen bat manipulatzen ari ziren.
Guardia Zibilak hiru pertsona atxilotu ditu Nafarroan, bart Obanoseko etxebizitza batean gertatu den leherketa dela eta.
Halaber, hiru atxilotuetako bat zauri larriekin Nafarroako Unibertsitate Ospitalean dago, Guardia Zibilaren zaintzapean.
Leherketa atzo 19:30ak aldera gertatu zen, etxebizitza bateko sukaldean.
Ezbeharraren ondorioz, sukaldea erabat hondatu da eta kalteak izan dira ondoko etxeetan ere. Hala ere, itxuraz, eraikinaren egituran ez dago sakoneko kalterik.
Lehen hipotesien arabera, hiru atxilotuak osagairen bat manipulatzen ari ziren leherketa gertatu zen unean.
Gertakarien unean etxean zeuden hiru pertsona atxilotu zituen Guardia Zibilak, eta etxebizitzaren ondoan zegoen auto baten barruan 10 kilo marihuana aurkitu zituzten.
Leherketaren ondorioz larri zauritutako gizona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten, eta bertan jarraitzen du Guardia Zibilaren zaintzapean.
Nafarroako Guardia Zibilak hartu du bere gain ikerketa.
