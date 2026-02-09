Kataluniak 10 mila euroko isuna jarri dio higiezinen agentzia bati arrazakeriagatik
Hamidek eta bere familiak hainbat saiakera egin zituzten Mataron etxebizitza bat alokatzeko. Baldintzak bete arren, beti ezezkoa jasotzen zuten. Diskriminazio tratua 13 aldiz salatu zuen Hamidek erakundeen aurrean.
Kataluniako Generalitateak 10.001 euroko zigor aitzindaria ezarri dio higiezinen agentzia bati, etxebizitza bat alokatu nahi zuen familia baten aurkako arrazakeriagatik. Biktima Hamid da, Mataron (Bartzelona) bizi den marokoar jatorriko pertsona.
Hamidek 13 higiezin-agentzia salatu zituen akusazio berarekin: baldintza guztiak bete arren, ez ziotelako etxebizitza bat alokatu nahi. Salaketa horietako gehienak artxibatu egin ziren, administrazio publikoek izapide burokratiko batzuk egin ondoren.
Hala ere, Desca behatokiaren laguntza jaso ondoren, eta Generalitatearen Tratu Berdintasunerako eta Diskriminazio Ezerako Bulegoak (OITND) higiezinen agentzia horiek arrazakeriaz jokatu zutela ikusi zuen eta lehen zehapen-espediente administratiboak ireki zituen 2025eko irailean. Kasuetako batek zigorra jaso du.
Kasu horretan, Hamidek etxebizitza bati buruzko informazioa eskatu zuen 2024ko hasieran, baina higiezinen agentziak dagoeneko alokatuta zegoela erantzun zion. Ondoren, Hamiden lankide batek eskaera bera egin zuen eta honi eskuragarri zegoela erantzun zion higiezinen agentziak. Gainera, bisita bat ere hitzartu zioten, baina bisita horretara Hamid bera joan zen tratu-desberdintasunari buruzko azalpen bat eskatzera.
OITNDren ebazpenak aitortzen du salatutako egitateak arrazoi etnikorrazialengatik edo jatorriagatik etxebizitza eskuratzeko diskriminazio-kasu bat direla. Ondorioz, 10.001 euroko isunarekin zigortu du eta laguntza eta dirulaguntza publikoak jasotzeko debekua ezarri dio, baita Generalitateko Administrazioarekin urtebetez kontratatzeko debekua ere.
Gizarte-erakundeen ustez, emaitza hori "lehen urratsa da etxebizitzen alokairu kasuetako arrazakeriaren zigorgabetasunari amaiera emateko ".
