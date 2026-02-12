BIZKAIA
Behin-behinean aske utzi dute Gernika-Lumon bikotekidea hiltzea egotzita atxilotutako emakumea

54 urteko emakumea asteazken honetan atxilotu zuten, 2025eko azaroaren 22an ustez senarra hiltzea leporatuta. Epailearen aurretik igaro ostean, epaitegiak behin-behinean aske uztea agindu du. 

Ertzaintzaren ibilgailu bat. Artxiboko argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Gertakariak argitara atera zirenean, larrialdi-zerbitzuak abisua jaso zuen. Horren arabera, auzokide batek laguntza eskatu zuen senarra ohetik erori zelako eta ez zelako mugitzen. Polizia eta osasun-langileak bertaratu ziren, baina gizona hil zela baieztatu baino ezin izan zuten egin.

Gorpua Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundera eraman zuten, autopsia egiteko. Behin azterketa eginda, ohartu ziren biktimak hainbat kolpe eta haustura zituela hainbat gorputz-ataletan eta buruan, eta hainbat kolpere eman zizkiotela pentsatu zuten orduan.

Une horretatik aurrera, Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen, eta, azkenean, hildakoaren emaztea atxilotu zuen, erasoen ustezko egile gisa.

