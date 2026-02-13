Osasuna
Sortzetiko kardiopatia duten 175 haur jaiotzen dira urtero EAEn, eta % 85 baino gehiago helduarora iristen dira

Osasun Sailak nabarmendu du unitate oso espezializatuak behar direla, konplexuak direlako eta bizitzan zehar eboluzionatu dutelako.
Kardiopatiak - 2
Gurutzetako Ospitaleko artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoan 175 haur inguru sortzetiko kardiopatia batekin jaiotzen dira urtero, eta, aurrerapen kirurgiko eta terapeutikoei esker, % 85 baino gehiago helduarora iristen dira, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak jakinarazi dutenez.

Haur horietako askok bizitza osoan jarraipen espezializatua eskatzen duten ondorioak edo arazoak dituzte, arritmiak, bentrikuluko disfuntzioa, balbula lesioak, bentrikulu bakarreko arazoak edo birika hipertentsioa, esaterako. Hori dela eta, beharrezkoa da diziplina anitzeko taldeak izatea, esperientzia integratuko dutenak bai kardiologian eta kirurgia pediatrikoan, bai helduen arretan.

Osakidetzak unitate espezializatuak eta erreferentziazkoak ditu, diziplina anitzeko taldeak dituztenak, eta arreta integrala, jarraitua eta patologia horien konplexutasunari egokitua eskaintzeko gai direnak. Bada, larunbatean ospatuko den Sortzetiko Kardiopatien Nazioarteko Egunaren harira, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak unitate horiek izatearen garrantzia nabarmendu dute.

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Helduen Sortzetiko Kardiopatien Unitatea erreferentzia unitatea da Euskadin eta Espainiako Estatuan, eta, gainera, espezializazio diagnostiko, terapeutiko eta teknologiko handia behar duten EAEko zein beste autonomia erkidego batzuetako pazienteak artatzeko CSUR estatuko ziurtagiria du. Osakidetzak arreta integrala eskaintzen die bertan sortzetiko kardiopatiak dituzten nerabe eta helduei, pediatria etapatik asistentziaren jarraitutasuna bermatzeko eta bizitzan zehar sortzen diren behar espezifikoei erantzuteko.

Gurutzetako unitateak konplexutasunaren espektro osoa hartzen du kontuan, sendatutako lesio sinpleetatik hasi eta kardiopatia moderatu eta konplexuetaraino, eta helduaroko ohiko ondorio eta arazoak tratatzen ditu: arritmiak, bentrikuluko disfuntzioa, birika hipertentsioa, tromboembolismoa, endokarditisa edo aortako erasana, besteak beste.

Sortzetiko kardiopatia asko haurdunaldiko kontroletan edo bizitzako lehenengo egunetan detekta daitezke; beste batzuk, berriz, ez dira hautematen eta ez dira helduarora arte diagnostikatzen. Halaber, sindrome genetiko jakin batzuk, hala nola Down, DiGeorge, Noonan, Williams edo Turner, askotan lotzen dira mota horretako kardiopatiekin.

Kardiopatiak - 4

Gaur egun, kalkuluen arabera, sortzetiko bihotzeko lesioen prebalentzia 250 kasu ingurukoa da 100.000 biztanleko. Horrek esan nahi du egun pediatrikoak baino pertsona heldu gehiago bizi direla sortzetiko kardiopatiarekin. Aldaketa demografiko horren ondorioz, unitate asistentzial espezializatuak garatu behar izan dira, hala nola Gurutzetako Unibertsitate Ospitalekoa, pertsona horien konplexutasun klinikoari eta berariazko jarraipen beharrei erantzun ahal izateko.

Aldaketa helduen arretara

Era berean, pediatriatik helduen arreta espezializaturako aldaketa "funtsezko prozesua" da sortzetiko kardiopatien arretan, eta Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean, Kardiologia Pediatrikoaren eta Helduen Sortzetiko Kardiopatien Unitatearen arteko aldaketa kontsulta bateratu baten bidez egiten da. Kontsulta horrek aldaketa segurua eta paziente bakoitzari egokitua bermatzen du.

Prozesu hori 15 urte ingururekin hasten da, eta informazio eta laguntza saioak egiten dira alderdi klinikoak, psikosozialak eta hezkuntzakoak lantzeko. Helburua da gazteek beren gaixotasuna ulertzea, arriskuak eta beharrezko zainketak ezagutzea eta heldutasunean beren osasuna kudeatzeko autonomia lortzea.

Ikuspegi egituratu horri esker, Osakidetzak asistentzia eredu sendoa eta patologia horien konplexutasunari egokitua bermatzen du, unitateen eta profesional azpiespezializatuen arteko koordinazioak arreta segurua, integrala eta jarraitua bermatuz bizitzako etapa guztietan.

Osasuna Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gizartea

