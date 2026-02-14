Uholde Arriskuari Aurre Egiteko Larrialdi Planaren 0 fasea aktibatu du Foru Gobernuak
Sei udalerri, Iruñea tartean, larrialdi aurreko mailan daude Arga, Ega, Arakil eta Urederra ibaiek gainezka egiteko arriskua dutelako. Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren arabera, horiek eta Irati eta Zidakos ibaiek gaur harrapatuko dute mailarik gorena.
SOS Nafarroak Uholdeei Aurre Egiteko Larrialdi Planaren 0 fasea aktibatu du Foru Erkidegoan uholdeak izan daitezkeelako. Gogotik egin du euria azken orduetan, eta lurrak ur gehiago xurgatu ezin duenez, ibaien emaria hazten ari delako hartu du erabakia.
Larrialdiak kudeatzeko zerbitzuak 30 bat gorabehera artatu ditu 13:00etatik 18:00etara, baina ez da kalte pertsonal zein material nabarmenik izan. Tarte berean, beste 60 intzidentzia kudeatu ditu, errepidera jausitako arbolek eta ur-putzuek eraginda.
Une honetan, sei udalerri daude larrialdi aurreko mailan, Iruñea tartean, Arga, Ega, Arakil eta Urederra ibaiak gainezka egiteko arriskuan baitaude.
Nafarroako Gobernuak emandako datuen arabera, Arga ibaiak 2,19 metroko altuera harrapatu du, eta ur emaria segundoko 208,30 metro kubikokoa; Aratzurin (Oltza Zendea), berriz, 2,75 metrora heldu da, eta segundoko 304,17 metro kubikoko emaria du. Ega ibaiari dagokionez, kezkagarria da Arquijasen (Zuñiga) eta Murietan duen emaria. Arakil ere hazita doa Etxarrenen (Arakil) eta gauza bera gertatzen da Urederra ibaiarekin Barindaon (Ameskoabarrena).
Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren arabera, litekeena da gaur Ega, Arga, Zidakos eta Irati ibaiek euren maximoa harrapatzea. Dena dela, hainbat presak (Ebro, Uribarri Ganboa, Urrunaga, Eugi, Allotz, Itoitz eta Esa) ibai horien ur emaria jaisten lagunduko dute.
Iruñean, Sadar ibaiak gainezka egin du Zaragoza etorbidean, parkean, eta igeriketa kluberako bidea itxi dute, baita korridoreetako parkingerako sarbidea ere. Gainera, Burlatako Udaltzaingoak herri horretarako sarbidea itxi du. NA-30 errepidea bi noranzkoetan itxi dute Iruñean, Foruzaingoak jakinarazi duenez.
Udaltzaingoak sare sozialen bidez gomendatu du ibaiertzera ez hurbiltzeko eta urpean dauden tokietara ez joateko, ezta pasabide edo zubietara ere, itxita badaude.
Te puede interesar
Larrialdi aurreko egoera ezarri dute Arga eta Elortz ibaietan, Iruñean, horien emaria dela eta
Nafarroa abisu horian dago gaur, larunbata, haizeteengatik, euriteengatik, elurteengatik eta luiziengatik. Ebroren ezkerraldeko ibaien emaria nabarmen haztea espero dute.
115 km/h-tik gorako ufadak neurtu dituzte Galean eta Urkiolan, eta metro koadroko 70 litrotik gora bildu dituzte Eskasen
15:00etan utzi dituzte bertan behera euriagatik eta haizeagatik EAEn ezarritako abisu horiak. Barnealdean eta Nafarroako Pirinioetan, abisupean jarraituko dute gauerdira arte, elurragatik. Itsas arriskuagatik ezarritako abisu horia ere egun osoan egongo da indarrean. Ipar Euskal Herria ere abisupean dago uholde arriskuagatik.
Euria, elurra, 100 km/h-tik gorako haize ufadak eta 4 metrorainoko olatuak utziko ditu Orianak larunbatean
Segurtasun Sailak abisu horiak ezarriko ditu prezipitazio eta haizeagatik larunbateko 12:00ak arte eta elurragatik 21:00ak arte. Itsas arriskuagatik ezarritako abisu horia ere larunbat osoan egongo da indarrean.
Uholde arriskuari aurre egiteko planaren larrialdi aurreko fasea ezarri dute Nafarroan
Zehazki, 15:00etan aktibatu dute larrialdi aurreko fase hau, prezipitazio handiak espero direlako Nafarroa iparraldean. Hori dela eta, jarraipen berezia egingo diote eguraldiari.
'Nils' ekaitzak ia 8 metroko olatuak eta 150 km/h-ko haize boladak utzi ditu kostaldean
Abisua ostiral honetako lehen ordura arte egongo da indarrean, nabigaziorako arriskuagatik eta kostaldeko inpaktuagatik. Haizeagatik ere ezarriko dira abisuak, batez ere kostaldean eta haizeguneetan. Donostian, haize bortitzak hogei gorabehera eragin ditu, adarrak bota eta edukiontziak mugitu baititu.
Alerta laranja ostegunean, 7 metrorainoko olatuak eta 120 km/h-ko haize-boladak izango baitira
Alerta gauerditik 18:00ak arte egongo da indarrean nabigaziorako arriskuagatik, eta ondoren abisu horia ezarriko da, haizeagatik.
Segurtasun Sailak alerta laranja ezarriko du ostegun honetan, 7 metrorainoko olatuengatik
Itsasoa zakar ibiliko dela jakinarazi du Segurtasun Sailak, eta ohartarazi du osteguneko 09:00ak arte 100 km/h-ko haize-boladak izan daitezkeela haizeguneetan, batez ere kostaldean.
Tenperaturak gora egingo du, baina euriak jarraituko du
Datozen egunetan tenperatura epelak izango dira otsail parterako, baina prezipitazioek bere horretan jarraituko dute eta haize zakarrak joko du astean zehar.
Bustitik eta epeletik igaroko da astea
Euri kontuak izango dira nagusi asteko egun guztietan, ostegunean kenduta. Hego haizea ibiliko da, eta horrek tenperatura maximoak igoaraziko ditu, batez ere asteartean eta asteazkenean. Termometroak 20 ºC-ra helduko dira isurialde atlantikoan, eta 15 ºC-ra, berriz, barnealdean.
121 kilometro orduko haize-boladak erregistratu dira Matxitxakon
Giro ezegonkorra eta olatu handiak, asteburuko protagonistak. Ipar Euskal Herrian alerta laranja ezarri dute euriagatik, eta abisu hori ugari daude itsasaldeko arriskuagatik, haizeagatik eta elurteengatik Pirinioetan.