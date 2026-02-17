EMAKUNDE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Emakunderen ikerketa baten arabera, bakarrik bizitzea "ikasketa bat da, aukera bat" adineko emakume askorentzat

'Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik bizi diren adineko emakumeak: emandako gizarte-baimena?' txostenaren arabera, bakarrik bizitzeak ez du esan nahi bakarrik bizitzeak, gizarteak adineko emakumeei buruz duen irudi estereotipatutik ondorioztatzen den bezala.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bakarrik bizi diren adineko emakume askok beren egoera hazkunde pertsonalerako eta gizarteari ekarpena egiteko aukera bezala ikusten dute, Emakundek lagundutako ikerketa baten arabera. Halaber, emakumeen bakardadearen estereotipoari aurre eginez, azterlanak ondorioztatu du ez dutela zertan bakarrik sentitu

Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak "Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik bizi diren adineko emakumeak: emandako baimen soziala?" txostena aurkeztu du gaur goizean Gasteizen, Iratxe Herrero eta Carlos Diaz de Argandoña ikertzaileekin eta Luis Eduardo Royero Gasteizko Udaleko Gizarte Politiketako Saileko zinegotziarekin batera. 

Elgarrestak adierazi duenez, "adineko emakume askorentzat, bakarrik bizitzea ikasketa bat da, aukera bat, hazkunde pertsonaleko etapa bat; tristurazko edo bakardadezko uneak barne hartzen dituen arren — bizitzako beste edozein etapan bezala —, gehienbat positibotzat jotzen da, bai sortutako egoera batengatik bertara iritsi direnen artean, bai askatasunez aukeratu dutenen artean ere".

Emakume baino gizon gehiago

EAEn bakarrik bizi diren pertsona guztietatik, % 32,5 dira 65 urte eta gehiagoko emakumeak, eta gehienak, % 75,4, alargunak. 

Generoak eragina du bakarrik bizi diren adinekoen pertzepzio sozialean. Ildo horretan, azterlanaren arabera, bakarrik bizi diren adineko emakumeen irudia negatiboa generoarekin eta adinkeriarekin lotuta dago, eta egoera hori tristuraz bizi dutela ondorioztatzen da, estereotipo negatibo bat indartuz.

Hausnarketa gisa, lanak ohartarazten du, presio sozial handia dagoela bakarrik bizi diren emakumeen artean gizonezkoen artean baino. Beste era batera esanda, emakumeek nolabait gizarte-baimena behar dute bere bizimodua aukeratzeko eta horrek bere bizi-kalitatea baldintzatzen du eta haren zaurgarritasuna areagotu dezake. 

Ikertzaile taldeak bi erronka aipatu ditu, politika publikoek beren gain hartu beharrekoak: batetik, gazteak zirenean bakardadearen aldeko hautua egin zuten emakume askoren rol aitzindaria aitortzea, eta, bestetik, adineko emakumeek gaur egun bakarrik bizitzeko duten eskubidea ahalbidetzea.

Eguneko Titularrak Emakunde Adinekoak Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X