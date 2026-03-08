M8
Feministek kaleak hartu dituzte "beste mundu bat" posible dela aldarrikatzeko

Manifestazio jendetsuak egiten ari dira milaka pertsona Euskal Herriko hiriburu eta herrietan. Berdintasuna erreibindikatu, indarkeria matxista eta patriarkatua salatu, eta Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatzeko eguna da gaurkoa.

Donostiako manifestazioa. Donostiako manifestazioa. EFE
EITB

Azken eguneratzea

Aldarrikapenek, salaketek eta, nola ez, ospakizunak... Denek dute lekua M8an, eta horren lekuko bihurtu dira aurten ere Euskal Herriko kaleak. Elkarte feministek deituta, dozenaka manifestazio egiten ari dira gure lurraldearen luze-zabalean. Martxoaren 8a igandea egokitu denez, arratsaldean egin ohi diren mobilizazioak eguerdian egin dira hiriburu, hiri eta herrietan. Feministek, emakumeek zein gizonek, lepo bete dituzte bazterrak: pankartak, kartelak eta morea dira nonahi bide eta espaloietan, berdintasunak "merezi duen espazioa" hartu behar duela sinistuta. 

Euskal Herriko Mugimendu Feministak deituta eta 'Beste mundu bat feminismotik' lelopean, 12:00etan abiatu dira hiriburuetako manifestazio gehienak (Baionan goizago egin dute, 11:00etan, eta Gasteizen, aldiz, 12:30ean); ordu berean abiatu dira hiri eta herrietan antolatutako martxak ere. Bilbon Jesusen Bihotza plazan egin dute hitzordua; Donostian, Antiguako tunelean, eta Iruñean, Antoniutti parkean.

Horrela abiatu da, adibidez, Bilboko mobilizazioa: 

18:00 - 20:00

'Emakume langileok askatzeko sozialismoa eraiki' goiburua hartuta mobilizatu da Itaia Emakumeon Antolakunde Sozialista Euskal Herriko 6 hiriburutan eta 21 herritan manifestazioak deituta.

Horrez gain, eta lehen aldiz, talde abolizionistak mugimendu feministaren deialditik bereizi dira. Euskal Herriko Feminista Abolizionisten Koordinakundeak (EHFAK) Hego Euskal Herriko 4 hiriburutan eta Durangon egin ditu martxak; Coordinadora 8M Euskal Herriko Mugimendu Feminista taldeak, bestalde, 12:30erako egin ditu hitzorduak Bilbon eta Iruñean.

