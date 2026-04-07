El Bocaleko pasaguneko ezbeharra gertatu aurretik, Poliziak 112ra deitzeko protokolorik zuen ala ez ikertzen ari da epailea
Agintariak, agenteak eta teknikariak deituko ditu deklaratzera, eta ikerketa-lerro bat abiatu du, materialen eta pasabidearen mantentze-lanen inguruan.
Santanderreko El Bocal kostaldeko pasabideko ezbeharra ikertzen ari den epaileak Udaltzaingoaren jarduera-protokoloetan jarri du arreta. Zehazki, epaileak argitu nahi du horrelako gertakarien berri emateko Poliziak prozedura espezifiko bat ote zuen, bizilagun batek istripuaren aurreko egunean egituraren egoera txarraren berri eman zuen eta. Istripu horretan sei gazte hil ziren, hiru euskal herritarrak ziren, eta Arabako neska bat larri zauritu zen.
Horrekin batera, ikerketa pasabidearen mantentze-lanetara eta eraikuntzara zabaldu du, eta obraren burua, 2024ko beharginak eta 2014ko proiektuko ingeniaria aipatu ditu. Peritu judizialari eskatu dio erabilitako materialak eta araudia betetzen duten ala ez ebalua ditzala.
Lehen txostenen arabera, burdineria herdoildu egin zen, eta hamar urtean egindako mantentze-lan bakarra zura berritzeko izan zen. Horrenbestez, epailearen esanetan, hori agian ez zen nahikoa izan.
Epaileak arduragabekeriagatik izan litezkeen erantzukizunak aipatu ditu, eta Kosta Ministerioko arduradunak ikertzen ari da, Santanderko Udala erantzule zibiltzat jotzeaz gain.
