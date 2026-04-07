Ikerketa judiziala Santanderren

El Bocaleko pasaguneko ezbeharra gertatu aurretik, Poliziak 112ra deitzeko protokolorik zuen ala ez ikertzen ari da epailea

Agintariak, agenteak eta teknikariak deituko ditu deklaratzera, eta ikerketa-lerro bat abiatu du, materialen eta pasabidearen mantentze-lanen inguruan.

SANTANDER, 04/03/2026.- Las labores para tratar de encontrar a la persona desaparecida tras el colapso de una pasarela costera de Santander, que ha provocado cinco jóvenes fallecidos, continúan desde las 8:00 horas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria. EFE/Pedro Puente Hoyos
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Santanderreko El Bocal kostaldeko pasabideko ezbeharra ikertzen ari den epaileak Udaltzaingoaren jarduera-protokoloetan jarri du arreta. Zehazki, epaileak argitu nahi du horrelako gertakarien berri emateko Poliziak prozedura espezifiko bat ote zuen, bizilagun batek istripuaren aurreko egunean egituraren egoera txarraren berri eman zuen eta. Istripu horretan sei gazte hil ziren, hiru euskal herritarrak ziren, eta Arabako neska bat larri zauritu zen

Horrekin batera, ikerketa pasabidearen mantentze-lanetara eta eraikuntzara zabaldu du, eta obraren burua, 2024ko beharginak eta 2014ko proiektuko ingeniaria aipatu ditu. Peritu judizialari eskatu dio erabilitako materialak eta araudia betetzen duten ala ez ebalua ditzala. 

Lehen txostenen arabera, burdineria herdoildu egin zen, eta hamar urtean egindako mantentze-lan bakarra zura berritzeko izan zen. Horrenbestez, epailearen esanetan, hori agian ez zen nahikoa izan.

Epaileak arduragabekeriagatik izan litezkeen erantzukizunak aipatu ditu, eta Kosta Ministerioko arduradunak ikertzen ari da, Santanderko Udala erantzule zibiltzat jotzeaz gain.

Biktimak La Granja de Heras-eko ikasleak ziren, nekazaritza eta ingurumen prestakuntzan erreferentea den zentro batekoa.
