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Hego haizeak zaildu egin du Zaldibian eta Olaberrian piztutako bi baso-suteak itzaltzea
Suteak 8,5 hektarea erre ditu Zaldibian eta 0,5 Olaberrian; azken horretan, sua kontrolatuago dago. Gipuzkoako suhiltzaileak eta baso-taldeak itzaltze-lanetan ari dira.
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