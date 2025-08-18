Bahituen bizitzak Gaza okupatzearen aurretik jartzeko eskatu diote 200.000 pertsona baino gehiagok Netanyahuri
Hamasen esku bizirik jarrai lezaketen 20 bahituen senideek Benjamin Netanyahu lehen ministroari egotzi diote 681 egun daramatzatela gatibu. Hala, Gazan beste erasoaldi bat hasi aurretik, bahituta daudenen bizitzei lehentasuna emateko eskatu diote.
Bilera erabakigarria gaur Etxe Zurian Ukrainaren etorkizunerako
Zelenski, Europako eta NATOko buruzagiekin batera, Trumpekin bilduko da. AEBko presidenteak esan du gerra "ia berehala" amaitu daitekeela Ukrainak Krimeari eta NATOri uko egiten badie.
Eskuinera biratu du Boliviak: Paz eta Quiroga presidentegaiak lehiatuko dira urriko bigarren itzulian
Ezustean, Alderdi Demokristauaren hautagaiak lortu du garaipena presidentetzarako hauteskundeen lehen itzulian, Quiroga presidente ohi kontserbadorearen aurretik. Halaber, 20 urtez gobernatu duen ezkerreko MAS alderdia bigarren itzulitik kanpo gelditu da.
Ukrainari segurtasun berme "sendoak" ematea adostu zuen Putinek, Trumpen bidali bereziaren arabera
Errusiako presidenteak beste inongo lurraldetan ez sartzeko konpromisoa hartzea ere onartuko luke. Horixe izango da Trumpek eta Zelenskik astelehenean egingo duten goi-bileran jorratuko duten gaietako bat.
Zelenskik 2022an erakutsitako batasuna mantentzeko eskatu dio Europari
"Bake justua" lortzeko fronte komun baten garrantzia azpimarratu du Ukrainako presidenteak.
Israelgo bahituen senideek borroka areagotu dute grebekin eta manifestazioekin
Milaka pertsonak hainbat autobide blokeatu dituzte bart Israelen, Bahituen eta Desagertuen Familien Foroak deitutako greba egunean. Manifestariek "su-eten akordio bat" eskatu dute, "Gazan bahitutakoak askatu eta gerrari amaiera emateko". Protestaren parte gisa, Israel eta Palestinaren arteko mugan kanpaldi bat egingo dutela iragarri dute senideek.
Ukrainako bakea, fase erabakigarrian: Trump Zelenskirekin bilduko da Putinekin egon ostean
Financial Times hedabide britainiarrak jakinarazi duenez, Errusiaren eskakizunek baldintzatuko dute batzarra: Donetsk eta Luhansk, bake akordioa bermatzeko. Gainera, Ukrainako presidentea ez da bakarrik egongo Etxe Zurian, Von der Leyenekin eta beste buruzagi europar batzuekin batera bertaratuko baita.
Bolivian hauteskunde historikoak dituzte gaur: ia 20 urte geroago baliteke eskuinak agintea eskuratzea
Batasun Aliantzako Samuel Doria Medina enpresaria da inkesten buru, eta oso gertu du Aliantza Libreko Jorge Tuto Quiroga oposizioko kide eta presidente ohia (2001-2002).
Desnutrizioak 250 hildako baino gehiago eragin ditu dagoeneko Gazan, ostiralean hildako 11 lagunak barne
Gazako Osasun Ministerioak emandako datuen arabera, horietatik 108 haurrak dira.
Zelenskiren, Trumpen eta Putinen arteko goi-bilera bat antolatzen laguntzeko prest agertu da Europa
Hala adierazi dute Von der Leyen, Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb eta Tusk buruzagiek Trumpen eta Putinen arteko goi-bileraren ostean.